釣蝦也能贏手機、金豆？ 陸釣蝦場掀熱潮 玩法恐踩法律紅線

釣蝦也有機會抱走iPhone 17或金豆？中國大陸廣東佛山順德近日興起「標蝦」活動，業者在蝦身上綁上不同標籤，釣客只要釣中指定蝦隻，就能獲得手機、相機等獎品，吸引大批民眾報名。不過，這類活動也引發法律爭議，有律師指出，若業者以高額獎品吸引民眾付費碰運氣，可能涉及當地開設賭場罪，仍須依實際經營方式判斷。

據陸媒《新京報》報導，順德一家名為「王者釣蝦場」的業者，開業不到兩個月便在釣友圈打響名號，54個釣位經常迅速額滿。釣客支付約人民幣300多元（約新台幣1500元）的入場費，便能參加為期3小時的活動。與一般釣蝦不同，業者會事先在部分羅氏蝦身上綁上標籤，對應iPhone 17、相機、釣竿或水果禮盒等獎品，釣中即可依規則領取，但也有人花錢入場後，整場只釣到少數蝦隻。

報導指出，釣蝦場透過微信群組公布活動時間、收費及獎品清單，參加者可在線上預約釣位並支付訂金。部分場次的獎品總價值超過人民幣2萬元（約新台幣10萬元），業者也會將釣客中獎的影片分享到社群，吸引更多人報名。另一家「鼎」釣蝦場同樣採取類似方式，近期獎品包括平板電腦及金豆等商品。這種以高價獎品吸引顧客的模式，已逐漸與傳統休閒釣蝦有所區別。

不過，高額獎品是否讓釣蝦活動變成賭博，也成為討論焦點。上海市海華永泰律師事務所副主任李賀超向《新京報》表示，判斷是否涉嫌開設賭場罪，須綜合考量經營形式、收費目的及獎品取得方式。如果業者長期舉辦活動，主要靠收取入場費營利，參加者又是為了碰運氣取得高價獎品，而非單純享受釣蝦服務，就可能產生法律風險。即使獎品是手機、相機等實體商品，並未直接兌換現金，也不代表一定排除賭博相關法律的適用。

《新京報》另提及，中國大陸過去曾有釣魚場因舉辦高額獎勵的「標魚」活動，遭法院認定構成開設賭場罪的案例。不過，釣魚、釣蝦本身具有娛樂及技術性質，並非所有附帶獎品的活動都屬違法，仍須視具體規則及實際營運情況認定。