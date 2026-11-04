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高金素梅遭約談 國台辦批操弄司法、製造綠色恐怖
無黨籍立委高金素梅捲入辦公室前主任張俊傑涉共諜案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，民進黨當局持續操弄司法、羅織罪名，製造綠色恐怖，其倒行逆施不得人心。
高金素梅捲入辦公室前主任張俊傑涉共諜案，台灣高檢署昨天首度指揮調查局國安站約談她到案，訊後依違反國安法諭令限制出境出海。高金素梅表示，檢方的訊問讓人覺得不解、有點毛骨悚然，希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代。
針對台媒關切此事，朱鳳蓮回應，民進黨當局出於台獨本性，持續操弄司法、羅織罪名，製造綠色恐怖，打壓迫害支持參與兩岸交流的台灣各界人士，干擾破壞兩岸正常的交流合作，其倒行逆施不得人心，已經激起了越來越多台灣同胞的憤慨和反對。
她稱，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同願望，符合兩岸同胞的共同利益。兩岸同胞交流往來、走親走近的大勢，是任何人、任何勢力都阻攔不了的。
台媒追問，未來政治人物或民間進行兩岸交流，是否有可能因為被指控成國安滲透而產生寒蟬效應？朱僅回，「我們促進兩岸交流往來的政策是一貫的、明確的，以前這麼做，現在這麼做，未來也會這麼做」，並重申上述回應。
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