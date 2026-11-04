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武漢女大生帶男同學扮女裝潛入宿舍 室友撞破校方攔截
綜合內媒報道，近日有網友拍片，指武漢工商學院女生宿舍驚現一名長髮男子。校方通報稱，11月1日，一名女學生將其初中同學以男扮女裝的方式帶入自己宿舍，該女生的室友發現後告知學校，保安隨即到場督促該校外人員離開校園。目前，學校已依據校紀校規對涉事學生作出處理。
網上影片顯示，疑似一名長髮男子坐在女生宿舍座位上玩手機；另有一段影片顯示，該名男子疑似欲離開時在走廊遭保安攔截拉扯，校方人員稱：「你現在也走不了，學校那麼多監控」「已經報警了，你想走也走不了。」
一度有消息指，該男子在女生宿舍住了長達3個月，不過校方隨後發聲明澄清稱，該名男子是於11月1日18時許，被該校一名在校女生以男扮女裝的方式帶入自己宿舍。21時許，室友回宿舍發現後立即報告了輔導員。學校輔導員、保衛部工作人員迅速到場核查處置，並督促該校外人員離開校園。
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文章授權轉載自《香港01》
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