她休假爬山沒訊號「5小時沒回訊息」竟遭開除 火大曬9百張加班截圖提告

Netflix原創韓劇《鐵拳教育》（Teach You a Lesson / 참교육）中，有教師因被家長瘋狂投訴而精神崩潰，幸好被「教權保護局」職員及時救下。但現實中卻有許多學校教職員，即使下班或休假期間，亦要應付校內工作及家長提問。江蘇南京盧女士（化名）擔任研究生推免（保研）輔導助教，早前於法定公休日出外爬山放鬆，因山區訊號不穩且未隨身攜帶公務手機，致使5小時內未能回覆家長群組內的提問。

盧女士事後遭任職機構指責「冷落重要客戶」，隨即對其全方位問責，並於數天後以其違反規章為由，正式解除勞動合約。面對苛待，盧女士整理出逾900張非工作時間回覆工作的記錄截圖，正式向當地勞動人事爭議仲裁委員會提請仲裁。

休假行山停應機5小時 被指得罪VIP客戶

據大陸媒體《揚子晚報》報導，盧女士於2026年3月中旬入職「南京必研好輕松教育科技有限公司」，擔任保研助教一職。雙方簽署的合約為標準工時制，每星期工時不超過40小時，並保證每周至少享有1天休息。

今年10月17日下午2時許，適逢盧女士的輪休日，她選擇前往山區健行，考慮到山區網路訊號欠佳，她並未攜帶專用工作手機。然而在該段時間內，1名被公司視為「重量級客戶」的家長，在微信服務群內諮詢學業事宜，因長達5小時未獲解答，隨即向機構主管表達不滿。

組長要求員工：盡量每隔3小時查看1次手機

當晚下山後，盧女士隨即接獲多名主管的密集電話斥責，並在各個內部工作群組中遭受公開批評。同日晚上8時許，其直屬組長更在群內臨時頒布「新規定」，要求全體員工即使在休息日，「也必須盡量每隔3小時查看1次手機」。

權限突遭封禁再被解雇 翻出900張截圖自保

爭議在隨後數天迅速惡化，至10月23日晚，盧女士發現自己被無預警剔除出所有工作通訊群，其內網辦公系統權限亦全數遭注銷。10月25日，公司正式向她送達《解除勞動合同通知書》，列出的解雇理由包括：在辦公室處理個人事務、將內部溝通截圖外流侵犯隱私，以及涉嫌在公眾平台發布「不實言論」。

截圖證明深夜、清晨及公休日被迫處理工作

對於被解雇，盧女士深感不公，並出示機構的內部教學指引，明文要求員工在公休日定時登入工作帳號3次；其績效考評表中，「服務執行規範與及時性」比重高達35%，若客戶表達不滿則再扣25%。盧女士花數天整理出自己過往在深夜、清晨及公休日被迫處理工作的通訊截圖，總數多達900餘張，足證明自己長期飽受「隱性加班」之苦。

至10月28日，盧女士正式向南京市棲霞區勞動人事爭議仲裁委員會遞交申請，依法追討違法解除合約的雙倍賠償金（2N）及長期拖欠的加班費。

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文章授權轉載自《香港01》