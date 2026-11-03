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九寨溝遊客因這個原因鬥毆 老人將2年輕人打到臉部流血

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸四川九寨溝景區2日發生一起遊客衝突事件，網傳影片顯示，一名老年男子揮拳打向年輕男子。圖／取自微博
大陸四川九寨溝景區2日發生一起遊客衝突事件，網傳影片顯示，一名老年男子揮拳打向年輕男子。圖／取自微博

大陸四川九寨溝景區昨（2）日發生一起遊客衝突事件，網傳影片顯示，一名老年男子揮拳打向年輕男子，共有一男一女兩人臉部流血。九寨溝縣公安局今（3）日上午回應，雙方因爭奪「更好看的拍照位置」發生衝突，從口角升級為動手，並稱應該是年輕一方先動的手。

據《上游新聞》報導，網傳影片顯示，在九寨溝景區一處觀景台上，一名身穿藍色外套的老年男子朝身穿紫色外套的年輕男子連揮數拳，將其打倒在地。

另一段影片顯示，一名身穿白色外套的女子用紙巾擦拭臉上血跡，遭打的年輕男子嘴部流血，對老年男子高喊：「別走，不要走，把人打成這樣，不要走啊！」一旁有遊客阻攔打人男子離開，隨後遭打男子報警。

《上游新聞》3日上午致電九寨溝景區服務熱線，工作人員表示，事件發生於2日下午，這是一起突發事件，景區已協助當事人報警，警方正在處理。對於事件起因和經過，工作人員稱正在核實。

工作人員並表示，景區沒有執法權，治安問題需要警方介入處理；景區景點配有工作人員維持現場秩序，事發後景區及時處理並協助報警。

《上游新聞》隨後致電九寨溝縣公安局諾日朗派出所，工作人員表示「我們正在處理」，至於打人者會受到何種處罰，仍在處理中。

另據《大河報》報導，九寨溝縣公安局工作人員表示，雙方因爭奪「更好看的拍照位置」起衝突，從口角升級為動手，雙方都有責任。

警方工作人員並指，「從派出所了解到的情況，應該是年輕一方先動的手」，具體情況可關注後續官方通報。

九寨溝 遊客 鬥毆

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