陸「床蝨地圖」爆紅！600多家飯店被點名20萬網友圍觀

大陸一款名為「床蝨地圖」的微信小程式近日在網路爆紅，讓民眾訂房前就能查詢哪些飯店曾被網友標記出現床蝨。這款由個人利用AI開發的小程式，上線一個多月便吸引20多萬用戶，並且有600多家飯店被點名。但有飯店喊冤遭到誤標，甚至有旅客僅憑腿上出現2個包，就將飯店標記在地圖上，引發爭議。

「床蝨」又稱臭蟲，若遭叮咬會導致皮膚出現紅腫、發炎及劇烈發癢的丘疹，部分人甚至會起水泡或產生全身性過敏反應。更難纏的是，若入住的飯店房間內有臭蟲，可能會隨著房客的行李箱、背包、衣物回家，從而擴散到家中的床墊、沙發與家具，並迅速繁殖。

據《瀟湘晨報》報導，「床蝨地圖」今年9月21日上線，使用者可以自行在地圖上標記出現床蝨的飯店位置，其他網友打開小程式，就能看到不同城市有哪些飯店遭標記。不少網友認為小程式為出行提供便利，能夠成功「避雷」，但也有飯店認為網友自行標記的內容存在主觀性，甚至可能遭到惡意標記。

有趣的是，這款小程式的開發者「AI創客」原本從事製造業，過去沒有接觸過程式設計。他表示，今年搬家後發現身上被咬出許多包，上網搜尋時注意到不少網友分享入住飯店遇到床蝨的經驗，但資訊分散，有些貼文過幾天就被刪除或找不到，因此萌生開發「床蝨地圖」的想法。

「AI創客」說，今年7月開始嘗試利用AI寫程式，並利用業餘時間開發小程式，「技術都是AI做的，我負責審核功能，修改介面、互動」。沒想到9月上線後意外爆紅，吸引20多萬用戶，網友自發標記了600多家飯店。

不過，這款「避雷神器」也引發飯店業者不滿。北京廣州大廈酒店工作人員表示，一名旅客退房2天後，以被蟲咬為由，要求退還4晚近3000元人民幣（約台幣1.47萬元）的房費，並在社群平台發文，隨後將飯店標記在「床蝨地圖」上。

飯店工作人員稱，該旅客沒有提供確切證據，「就憑腿上2個包標記了我們」，飯店事後委託第三方專業機構檢查涉事房間及隨機抽查的24間客房，均未發現蟲卵或蟲子。相關部門也確認飯店衛生合規，飯店提交檢查及消毒除蟲報告申訴後，標記才被撤銷。

對於外界質疑可能出現惡意標記，開發者表示，小程式已增加用戶共同審核機制，並計畫要求上報者必須提交圖片證據，同時設置飯店申訴通道，讓消費者自行判斷資訊真實性。他也坦言，「靠我一個人肯定是沒有辦法弄得盡善盡美的」。

另據《紅星新聞》報導，「床蝨地圖」10月27日及30日兩度被微信平台暫停服務，原因是個人開發者不得經營涉及用戶生成內容的「社交－筆記」類功能。經調整後，新版「床蝨地圖」已於11月1日恢復使用。

河南澤槿律師事務所律師付建稱，普通用戶並非蟲害專業人員，大眾審核不能等同於法律事實認定，若出現誤標或不實爆料，可能侵害飯店名譽，建議提高上報證據門檻，妥善處理商家申訴。