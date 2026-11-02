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女貓奴遭愛貓猛蹬腹部、深夜痛醒送醫 揭黃體囊腫破裂積血1000ml

香港01／ 撰文：伊萬德
廣東惠州1名女子早前被家中13磅重的貓蹬中腹部，導致右側卵巢黃體囊腫破裂。 示意圖／ingimage
廣東惠州1名女子早前被家中13磅重的貓蹬中腹部，導致右側卵巢黃體囊腫破裂。 示意圖／ingimage

被家中貓咪用後腿踢1下，竟會引發可致命的腹腔大出血？廣東惠州1名女子早前在家中遭13磅重的愛貓用後腿猛蹬腹部，起初只感到隱隱作痛未有理會，豈料睡至深夜突因劇痛醒來，需立即送院，檢查後證實右側卵巢黃體囊腫破裂，腹腔積血及血塊高達1,000毫升（1公升），經緊急手術並輸血後保住性命，目前已康復出院。

訪客到訪愛貓受驚 情急後腿猛蹬

據《極目新聞》報導，事主朱女士住在惠州惠東縣，家中養了1隻6歲大、重約13磅的貓。事發於10月14日下午，由於有陌生人到訪，貓咪出現受驚反應，被朱女士抱起時，突然猛蹬後腿。

朱女士憶述，「我當時握着牠的前肢，牠用後肢蹬我的，肚子上擦破皮了，有2道抓痕，還感覺肚子隱隱作痛。」

凌晨痛醒送院 腹腔積血達1000毫升

直至翌日凌晨，朱女士因下腹劇痛痛醒，情況急轉直下，家人隨即將她送往惠東縣人民醫院。親人表示：「打止痛針、做CT（電腦斷層掃描），然後直接進了手術室。」

院方緊急安排腹腔鏡探查手術，從朱女士的腹腔及盆腔內清除約1,000毫升積血及血塊，再切除及修補囊腫，其間為她輸了2個單位同型濃縮紅血球及400毫升血漿。朱女士最終確診右側卵巢黃體囊腫破裂，經留院觀察後至10月18日康復出院。

醫生：月經後半周期黃體最脆弱

為朱女士看診的惠東縣人民醫院婦科主治醫師周惠潔指出，卵巢黃體囊腫是女性排卵後形成的生理性結構，到了月經周期的後半段，囊腫會增大，表面張力亦會升高，因此質地較脆弱，此時若腹部受到外力撞擊，例如寵物猛踩、猛踢，極易引發破裂大出血。

周醫生提醒，囊腫破裂後的危險程度，視乎出血量及出血速度而定。若腹部受到外力撞擊後突發一側下腹痛，伴有肛門墜脹感等症狀，需即時就醫。

醫生列4大高危因素 提防外力撞擊腹部

周醫生建議，女性在月經後半周期應注意：

1.保護好腹部，避免寵物踩踏或跳上腹部；

2.避免劇烈運動；

3.避免大便時過度用力；

4.性生活時動作要輕柔，因為這是較常見的誘發原因。

多數囊腫會自行消退 出現「4大警號」須即就醫

美國醫療機構克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的資料指出，黃體囊腫一般無害、無痛，通常不需治療，會在排卵後數星期內自行消退。只有少數個案會出現囊腫破裂、出血流入腹腔，或令卵巢扭轉。

如果出現嚴重盆腔痛、持續噁心嘔吐、頭暈乏力，或單側腹部出現刺痛，就應盡快求醫。朱女士的情況是先有外力撞擊，再出現劇痛，正是醫生提醒的典型警號。

延伸閱讀：

50歲女無慢性病！輕微肚痛求醫 醫生驚揭腹部異常特徵︰末期癌症

女子大胃王比賽後即送院　發現胃竟佔據腹部3分1 醫：嚴重可猝死

文章授權轉載自《香港01》

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