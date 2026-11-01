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男童食慾差太瘦小！醫點肯德基讓他大口吃 理由竟是不愛家裡飯菜

聯合新聞網／ 綜合報導
原本被奶奶形容吃飯困難的男童，拿起漢堡後卻吃得津津有味。圖／AI生成
原本被奶奶形容吃飯困難的男童，拿起漢堡後卻吃得津津有味。圖／AI生成

中國大陸河南一名男童身形瘦小，平時吃飯總是提不起興趣，奶奶擔心孫子缺鈣，特地帶他到醫院檢查。沒想到醫生問診後，竟直接點了一份肯德基，原本吃飯困難的男童拿起漢堡便大口吃了起來。這段看診經歷曝光後，引發外界對兒童挑食問題的關注。

據《洛陽日報》報導，事件發生於10月26日河南鄭州，奶奶發現孫子體型偏瘦，胸部外觀還有些異常，懷疑是缺鈣所致，加上孩子平時進食不順利，吃東西時彷彿難以下嚥，讓她相當擔心，決定帶孫子就醫，希望找出原因。

醫生問診時進一步了解男童的飲食習慣，得知孩子雖然不愛吃家裡準備的飯菜，但偶爾換成別人家的料理，反而能順利吃下肚。醫生懷疑，問題可能與食物口味及孩子的飲食偏好有關，當場訂購一份肯德基，觀察男童的反應。

餐點送達後，男童立刻拿起漢堡吃得津津有味，與奶奶描述的進食情況形成明顯反差。醫生據此幽默表示，孩子不愛吃飯的原因，可能是家裡煮的料理不合胃口。不過，願意吃速食並不代表已排除營養缺乏或其他健康問題，男童是否確實缺鈣，以及胸部外觀異常的原因，原報導並未提供進一步檢查結果。

針對兒童偏食、挑食的情況，專家也提醒家長，與其強迫孩子進食，不如嘗試調整食材搭配、烹調方式與食物口感，並透過親子共同用餐，逐步培養多元飲食習慣。若孩子長期食慾不佳，或伴隨體重、成長及吞嚥方面的異常，仍應由醫師評估，避免單憑一次進食反應就認定只是挑食。

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