快訊

現場畫面曝光！川普豪宅突部署2套復仇者飛彈 特勤局揭原因

影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

11月交通新制1次看 台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

新商機！無人機變「仙鶴」接亡者升天 一場收費近2.5萬

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸近年積極推動低空經濟，無人機應用逐漸從物流、農業延伸至民俗活動，近期更出現結合科技與傳統喪葬儀式的特殊服務。圖擷自YouTube
大陸近年積極推動低空經濟，無人機應用逐漸從物流、農業延伸至民俗活動，近期更出現結合科技與傳統喪葬儀式的特殊服務。圖擷自YouTube

大陸近年積極推動低空經濟，無人機應用逐漸從物流、農業延伸至民俗活動，近期更出現結合科技與傳統喪葬儀式的特殊服務。網路流傳一段影片，夜晚的鄉村上空，一尊散發光芒的觀音像乘著蓮花緩緩升起，另一架無人機則化身仙鶴，在空中盤旋飛行，模擬傳統民間信仰中的接引場景，據傳每場收費約人民幣3000至5000元（約新台幣14691元至24486元），引發外界關注。

根據YouTube影片介紹，這項服務主要利用兩架具備較高載重能力的無人機，分別搭載仙鶴造型裝置及觀音蓮花座，並結合燈光、外接音響等設備，在告別儀式期間繞場飛行，營造「仙鶴接引」、「駕鶴西去」的視覺效果。部分表演還會播放逝者生前的聲音，透過空中光影與聲音設計，讓傳統送別儀式呈現不同面貌。

這類服務受到討論，與無人機產業尋求更多商業應用，以及地方殯葬市場對新型儀式的需求有關。相較於傳統紙紮、樂隊及宴席等喪葬安排，無人機能將原本靜態的宗教與民俗意象轉化為動態表演，讓家屬透過具象化的送別場景寄託思念，也為無人機業者開拓新的接案機會。

不過，網路流傳的相關畫面未必都是真實演出，部分影片可能經過特效合成，甚至標示為虛構創作，不能直接認定這類服務已經普遍商業化。目前實際提供相關表演的業者、服務規模及收費標準，也缺乏完整公開資訊，網傳價格仍有待進一步查證。

此外，無人機參與喪葬儀式也涉及飛行安全問題。由於農村街巷可能存在電線、建築物及其他障礙，加上送行現場通常聚集大批親友，若在夜間操作，飛行風險更不容忽視。業者除了必須確認操作人員資格，也應事先評估飛行環境、遵守當地空域管理規定，並規劃緊急降落措施，避免設備故障危及現場民眾。

網友對此評價呈現兩極，有人認為喪葬儀式應維持莊重肅穆的氛圍，無人機搭載仙鶴及發光神像的設計過於新奇，甚至帶有娛樂效果，恐與傳統送別場合格格不入；不過，也有網友肯定業者的創新思維，認為將無人機技術導入殯葬服務，不僅能滿足家屬對儀式感與情感慰藉的需求，也為傳統產業開拓新的商業模式。

無人機 觀音 人民幣 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／美軍護航荷莫茲海峽代價高！航艦創部署紀錄 恐削弱抗中能力

叫車平台納管引發討論 學者質疑法源不足、專家認有助保障乘客

達美航空30年最大革新計畫 全新「達美至臻商務艙」亮相

四川艦電磁彈射 實現無人機「下餃子」連續起飛

相關新聞

許家印昔日持有香港山頂豪宅 被揭違建7000呎地下「皇宮」

中國恆大集團創辦人許家印涉集資詐騙等8罪，8月一審被判處無期徒刑，許昔日持有的香港山頂3幢豪宅，其中2間毗鄰豪宅的還原工程圖讓7000平方呎地下「皇宮」曝光，改建出多間房間及大型套房，範圍更延伸至屋苑私人道路下方，興建一座面積逾1000平方呎的地下泳池，加上地面層建物，違建總面積近8000呎。相關清拆及修繕工程已於2026年9月完成。

金價跌至一年新低！大陸民眾再現搶買潮 戲稱「像菜市場」

近期黃金價格下跌，深圳水貝黃金市場湧入大量消費者，本周末客流量再度衝高，達到6萬人次。31日，許多網友表示擠都擠不進去，並戲稱水貝市場像是「菜市場」。

人民日報：民進黨怕台灣民眾看到孫中山《建國方略》已實現

大陸全國政協預計11月12日舉行紀念孫中山誕辰160周年活動，陸委會明確表達針對依法須經許可始得赴陸的人員，申請參與中共舉辦的該紀念大會或相關活動，將不予許可。對此，中共中央黨報《人民日報》稱，台灣當局此舉是怕台灣民眾親眼看到，孫中山在《建國方略》一書構想的中國建設宏偉藍圖，在中共領導下早已實現，甚至很多成就超出其設想。

賣一輛車賺不到2300元！大陸汽車業9月利潤率跌至1.4%

今年前三季中國汽車出口達863萬輛，較2025年同期大增52%。其中，9月汽車出口118萬輛，增幅55%。但相較於強勁的出口表現，中國汽車行業的獲利卻逐年走跌。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（簡稱「乘聯分會」）秘書長崔東樹指出，前三季，中國汽車行業利潤率僅3.3%，跌至近年低點，9月利潤率更驟降至1.4%。

失物15分鐘找回 藝人明道讚嘆：只有我們中國能做到！

藝人明道日前致贈一面錦旗給上海松江交管支隊G60滬昆高速的公安檢查站，感謝警方迅速為他找回丟失的包包，明道讚嘆中國大陸「治安好到這種程度」「在全世界範圍內幾乎不可能發生這樣的事情，只有在我們中國！」

萬聖節大陸各地如臨大敵 網友稱：警察比民眾還多

昨天萬聖節台北天母商圈、圓山花博等地都有相關活動，即便有人藉變裝諷刺時政或政治人物，民眾對此也多一笑置之，但中國大陸多地警方在萬聖節這天卻是如臨大敵，主要是因在新冠疫情解封後的2023年，上海街頭湧現大批頗具創意的角色扮演（Cosplay），許多年輕人藉由變裝隱晦表達不滿，自此萬聖節在中國就變成敏感節日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。