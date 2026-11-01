新商機！無人機變「仙鶴」接亡者升天 一場收費近2.5萬

大陸近年積極推動低空經濟，無人機應用逐漸從物流、農業延伸至民俗活動，近期更出現結合科技與傳統喪葬儀式的特殊服務。網路流傳一段影片，夜晚的鄉村上空，一尊散發光芒的觀音像乘著蓮花緩緩升起，另一架無人機則化身仙鶴，在空中盤旋飛行，模擬傳統民間信仰中的接引場景，據傳每場收費約人民幣3000至5000元（約新台幣14691元至24486元），引發外界關注。

根據YouTube影片介紹，這項服務主要利用兩架具備較高載重能力的無人機，分別搭載仙鶴造型裝置及觀音蓮花座，並結合燈光、外接音響等設備，在告別儀式期間繞場飛行，營造「仙鶴接引」、「駕鶴西去」的視覺效果。部分表演還會播放逝者生前的聲音，透過空中光影與聲音設計，讓傳統送別儀式呈現不同面貌。

這類服務受到討論，與無人機產業尋求更多商業應用，以及地方殯葬市場對新型儀式的需求有關。相較於傳統紙紮、樂隊及宴席等喪葬安排，無人機能將原本靜態的宗教與民俗意象轉化為動態表演，讓家屬透過具象化的送別場景寄託思念，也為無人機業者開拓新的接案機會。

不過，網路流傳的相關畫面未必都是真實演出，部分影片可能經過特效合成，甚至標示為虛構創作，不能直接認定這類服務已經普遍商業化。目前實際提供相關表演的業者、服務規模及收費標準，也缺乏完整公開資訊，網傳價格仍有待進一步查證。

此外，無人機參與喪葬儀式也涉及飛行安全問題。由於農村街巷可能存在電線、建築物及其他障礙，加上送行現場通常聚集大批親友，若在夜間操作，飛行風險更不容忽視。業者除了必須確認操作人員資格，也應事先評估飛行環境、遵守當地空域管理規定，並規劃緊急降落措施，避免設備故障危及現場民眾。

網友對此評價呈現兩極，有人認為喪葬儀式應維持莊重肅穆的氛圍，無人機搭載仙鶴及發光神像的設計過於新奇，甚至帶有娛樂效果，恐與傳統送別場合格格不入；不過，也有網友肯定業者的創新思維，認為將無人機技術導入殯葬服務，不僅能滿足家屬對儀式感與情感慰藉的需求，也為傳統產業開拓新的商業模式。