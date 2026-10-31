父母駕電動三輪車接女兒放學 遇9級風遭吹墜3公尺坑…母女溺斃父生還

大陸發生1起由極端天氣引發的奪命慘劇。河南商丘一對夫婦駕駛密封式電動三輪車，前往學校接載就讀高中三年級的女兒放學回家。未料回程期間天氣驟變，三輪車遭遇9級雷暴大風吹襲，失控擦撞路旁護欄後，再遭強風吹至翻越過防撞欄，直墜路旁深達3公尺的採煤沉陷積水坑，即因煤礦被掏空後，地表塌陷形成的常年深水坑。

會游泳的父親負傷涉水將愛女救起，但女兒送院後證實不治，54歲母親遺體亦於2小時後被打撈上岸，原本幸福的3口之家陰陽兩隔。家屬向當局索取事故報告及死亡證明均曾一度受阻，故質疑部門互相卸責。目前當地官方已宣布成立聯合工作組，以深入調查事故原因。

三輪車遭9級狂風吹落水坑 父親負傷救愛女

綜合《九派新聞》及《海報新聞》等大陸媒體報導，事發於10月17日下午5時20分，河南商丘一對父母駕駛密封式電動三輪車，前往永城市第一高級中學，接載就讀高三的17歲女兒放學。一家三口回程途經G343國道蔣口鎮路段時，天色驟變，狂風驟雨夾雜雷電襲來。永城市氣象台曾於事發前後將雷暴大風預警信號緊急提升至橙色，陣風高達9級以上。

據死者家屬夏先生（有大陸傳媒將其化名「周銘」）引述生還的父親所說，事發時三輪車在狂風中瞬間失控，被氣流猛力推向路邊護欄，「就蹭著那個欄杆蹭了一會兒，大概蹭了有幾公尺的位置吧」，隨後整輛車失衡翻越護欄，墜入路旁深水坑。父親額頭撞破流血，幸熟水性，憑求生本能游向岸邊，當他回頭赫見女兒的校服漂浮在水面，顧不得傷勢及體力透支，再度躍入水中將女兒奮力拖至岸邊。

釣友為女生施心肺復甦惜無效 婦人漂向深水區

事發時在附近避雨的目擊者裴先生憶述，當時風勢極為猛烈，他與2名釣友躲在私家車內，雖然車身重逾1噸，但仍能清晰感到車身被強烈側風吹得劇烈晃動。此時1名頭破血流的男子急促拍打車窗呼救，大喊「人落水了，車落水了」。裴先生與友人隨即下車協助，並先後2次致電報警。

裴先生透露，夏父將奄奄一息的女兒拖上岸後，眾人合力將女生抬至平坦處進行心肺復甦法（CPR），「我第一時間看到她嘴唇發紫，已經沒有呼吸」。救護車其後趕至將女生送院，可惜最終證實不治。至於54歲的母親，落水後漂浮至水坑深處，現場人士曾嘗試拋擲釣魚竿施救未果，母親隨後沉入水中。搜救隊其後到場打撈近2小時，始尋獲婦人的遺體，而母女其後已被安葬。

女生生前擬考名校 長子婚事擱置瞞外婆

驟失2名至親，長子夏先生與未婚妻李女士悲痛欲絕。夏先生透露，父母平時承包十多畝田地種菜維生，母親勤勞顧家，是年逾90歲外婆的主要照顧者，家人至今不敢將死訊告知年邁的外婆。而即將面臨高考的17歲女死者，校內成績向來名列前茅，數月前兄嫂還打算為她安排補習英語，期望日後考入全國重點大學，未料大好青春戛然而止。由於母親及妹妹猝逝，夏先生原定於11月舉行的婚禮亦被迫全面擱置。

事發水域疑屬採煤沉陷區 官方成立工作組調查

這起悲劇引發公眾對公路安全設施與周邊防護的強烈質疑，據了解，事發水坑與國道護欄相距僅約3公尺，水深至少達3公尺，當地民眾質疑該處是昔日採煤的場地，才會導致地表沉降，因而形成積水的深坑。事發後，家屬向官方申請簽發《非正常死亡證明》，以便用作辦理後事及保險理賠，以及處理交通事故責任誰屬的問題，但在申請文件期間，當地多個基層部門一度互相推卸責任。

永城公路局回應指，該路段護欄於2017年獲批設置，採用合規的A級雙波鋼護欄；自然資源局則表示正核查該水域是否屬於採煤塌陷範圍。有大陸法律專家指出，若積水確認是由煤礦開採塌陷造成，相關企業與道路養護部門必須釐清是否具備足夠的隔離網與警示設施，在極端惡劣天氣預警下，更不應單純以「不可抗力」為由推卸安全防護責任。目前，商丘市及永城市相關部門已由政法委牽頭成立聯合工作組，就事故責任展開全面調查。

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文章授權轉載自《香港01》