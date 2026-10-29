中國官方轟姆巴佩「辱華」封殺 陸球迷不解：誰被傷害感情了

皇家馬德里法籍足球巨星基利安．姆巴佩（Kylian Mbappé）近日捲入失言風波，因在受訪時聲稱喜歡「獨裁者」毛澤東迷因，遭中國大陸官方封殺，代言品牌也相繼被撤，中國官媒也宣布停止西甲賽事轉播。對此，姆巴佩緊急以中英法3種語言發出道歉聲明，然而中國官媒與外交部皆冷淡回應。

近年來不少球迷會將姆巴佩照片製作成迷因流傳，姆巴佩本人日前受訪時也提到喜歡某張把他的臉P在「中國獨裁者（毛澤東）」身上的圖片，甚至會發給朋友取樂。不料此番言論觸動中國敏感神經，指責他傷害中國人民感情，不只封殺他社群言論，代言也全面終止，並叫停西甲賽事轉播。

隨著爭撇擴大，姆巴佩在X上以簡體中文、英文、法文發出道歉聲明，承認言論欠妥，強調自己尊重中國人民及其歷史，西甲聯盟、皇家馬德里球隊也針對此事致歉。然而中國並未將此事翻篇，央視等官媒強調「聽其言更觀其行」，希望他們吸取教訓痛改前非，外交部更是只簡單表示「尊重」。

不過中國網友對此看法兩極，中國內網反姆巴佩聲浪大，氣憤表示絕不原諒，但Threads上卻不少人疑惑「近半年前的訪問為何現在才被翻出來」、「誰被傷害感情了」、「不覺得他帶有惡意」，也有人好奇內網網友情緒激動，但其實網上相關言論、圖片早就被刪除，根本看不到圖，也不知道他說了什麼，無法公開討論，「只能生氣」。

有球迷憂心，「以後去球場蹲他簽名時，知道我來自中國會不會特別討厭我」、「他會不會對中國人失望」、「以後去見他的話不會說自己是中國球迷了」、「生在這樣的國家是我的原罪」、「我的國家讓我蒙羞了」、「眼淚一下子流出來了」。有網友緩頰，指出他近2日遇到亞裔面孔還是開心合照，「他不會遷怒於愛他的球迷的」。