81歲阿嬤賣零食「1包只賺4毛」！買家吃完竟要求退款 她心寒：想不通

中國大陸陝西省西安市一名81歲阿嬤，經營懷舊零食店多年，因為個性親切、說話溫暖，在網路上吸引超過11萬名粉絲追蹤，家人也協助她開設網路商店，沒想到卻遇上令人傻眼的消費糾紛。多名買家收到零食後，以「吃了拉肚子」、「零食裡有螞蟻」等理由，向平台申請「僅退款」，也就是不退貨就能拿回全額款項。由於部分零食一包只賺人民幣0.1元（約新台幣0.4元），讓阿嬤相當無奈，甚至自責地問：「是不是我哪裡做錯了？」

拍短影音爆紅吸11萬粉絲 81歲阿嬤開網店賣零食

根據中國大陸媒體《華商報大風新聞》報導，這名81歲阿嬤被網友親切稱為「文花姥姥」，平時在西安胡家廟附近經營一家傳統雜貨店，販售牛板筋、無花果絲等懷舊零食。

今年2月，外孫將阿嬤平時分享生活點滴、人生道理的影片上傳到短影音平台，沒想到她親切又真誠的談吐迅速走紅，吸引超過11.5萬名粉絲追蹤。為了增加收入，家人也協助阿嬤將實體店面拓展到網路平台，開始經營網購生意。

一包零食只賺4毛錢 買家拿了貨卻要求全額退款

然而，網路商店開張後，卻接連碰上消費糾紛。10月18日，文花阿嬤在社群平台發布求助影片，透露近期有買家收到零食後，竟直接申請「僅退款」，不但商品不用退回，還能拿回全部貨款。

由於不熟悉電商平台的規定，阿嬤對於這種退款方式相當困惑，甚至不斷反問：「是不是我自己哪裡做錯了？」

10月20日，媒體記者實際走訪阿嬤的店面，她的外孫也出示網路商店後台的對話紀錄，表示近期有幾名消費者購買零食禮包後，聲稱「吃了拉肚子」、「零食裡有螞蟻」，因此向平台提出「僅退款」申請。

不過，當店家要求消費者提供相關證據時，部分買家並未配合，平台介入後仍批准退款，讓店家陷入商品拿不回來、貨款也收不到的困境。

文花阿嬤無奈表示，做生意就是要講求誠信，如果客人不滿意商品，願意把東西退回來，她當然可以退款，但對於收到商品後既不退貨、又要求退錢的做法，實在難以理解。

她也感嘆：「人心換人心，四兩換半斤。」認為人與人之間應該互相體諒、真誠相待。

阿嬤的女兒則透露，店內零食利潤非常低，有些商品每包只賺人民幣0.1元（約新台幣0.4元），一旦遇到這種退款糾紛，可能整天的辛苦都白費。

「僅退款」制度引爭議 小商家恐成最大受害者

事實上，中國大陸電商平台近年推行的「僅退款」制度，原本是為了保障消費者權益，讓買家遇到商品瑕疵、品質不佳等問題時，不必經過繁瑣的退貨程序，就能直接申請退款。

然而，這項制度也衍生不少爭議。部分消費者疑似鑽平台規則漏洞，收到商品後以各種理由要求全額退款，甚至出現吃完食物才申請退款、穿過衣服後要求退款等情況，讓商家苦不堪言。

對於規模較小、利潤微薄的網路商家而言，即使認為消費者惡意退款，也可能因申訴程序繁瑣、舉證困難，或追討成本高於商品價值，最後只能自行吸收損失。

為改善相關亂象，中國大陸多家電商平台近年陸續調整「僅退款」規定，不再全面由平台直接決定退款，而是依商家信用、商品爭議及售後服務情況，讓買賣雙方有更多協商空間，希望兼顧消費者保障與商家權益。

事件有新進展 警方介入調查是否惡意退款

根據10月23日後續報導，文花阿嬤的外孫孟先生表示，近期主要涉及兩筆「僅退款」爭議訂單，家屬已提供交易紀錄及對話截圖，並向相關單位反映。

西安警方已介入調查，釐清消費者是否涉及惡意退款。至於相關訂單的最終責任歸屬及退款處理結果，仍有待進一步確認。

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文章授權轉載自《香港01》