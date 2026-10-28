穿Nike新鞋惹禍！國一生遭同學重拳毆打到骨折失明 一度命危

中國大陸江蘇省鹽城市一所寄宿學校發生嚴重校園霸凌事件。一名13歲國一男學生因穿著新買的Nike運動鞋返校，遭15歲同班同學嘲諷，雙方隨後在宿舍爆發衝突，男童遭對方重拳毆打頭部，造成頭骨骨折、嚴重顱內出血，甚至一度命危。儘管昏迷2個多月後終於甦醒，仍留下左眼失明、右側偏癱等嚴重後遺症。家屬近日出面求助，更指控男童受傷後曾3度向宿舍管理員求救，卻都遭到拒絕，導致送醫時間延誤，引發外界關注。

穿新Nike球鞋遭同學嘲諷 國一生被打到頭骨骨折

根據《澎湃新聞》報導，事件發生於2024年5月11日晚間7時許，當時13歲男童小天（化名）就讀江蘇鹽城一所私立寄宿學校。他在五一勞動節假期期間收到母親買的新Nike運動鞋，沒想到返校後，卻因此遭到曾留級、轉學的15歲同班同學小海（化名）嘲諷。

事發當晚，小海進入小天的宿舍，雙方因言語問題發生爭執。小天要求對方離開，但小海拒絕，小天於是拿起馬桶刷揮向對方，隨後遭小海揮拳重擊頭部，導致頭骨骨折、嚴重顱腦損傷。

受傷後3度求救遭拒 家長趕到時已昏迷

更讓家屬難以接受的是，小天受傷後並未立即獲得醫療協助。家屬指出，當時小天頭痛難耐，曾先後3次前往宿舍管理室，希望管理員協助打電話通知家長，卻都遭到拒絕，校方也未立即撥打中國大陸急救電話120。

直到當晚10時許，校方才通知家長。小天父母趕抵宿舍時，發現兒子已經昏迷倒地，甚至出現瞳孔散大的情況，隨即撥打急救電話送醫。家屬認為，從受傷到獲得救治，至少延誤2個多小時，錯失重要的搶救時機。

諷刺的是，事發當天學校才剛舉辦全校反霸凌宣導活動，如今卻發生如此嚴重的傷害事件，也讓校方的宿舍管理及緊急應變機制受到質疑。

醫療費突破人民幣600萬元 施暴者僅賠12萬元

小天在加護病房昏迷2個多月後才恢復意識，雖然保住性命，卻留下嚴重後遺症。經司法鑑定，他的顱腦損傷及左眼失明均構成重傷二級，另有右側肢體癱瘓、視神經受損及精神功能障礙等情況，部分傷勢被鑑定為八級、五級傷殘。

家屬表示，截至目前，小天的醫療及復健費用已超過人民幣600萬元（約新台幣2,700萬元），其中學校已支付人民幣200萬元（約新台幣900萬元），施暴者家屬則僅支付人民幣12萬元（約新台幣54萬元），讓家屬承受龐大的經濟壓力。

2026年4月，鹽城市鹽都區人民法院一審依故意傷害罪，判處小海有期徒刑4年6個月。據後續報導，被告已提出上訴，原定10月29日開庭的二審已延期，確切日期尚未公布。

目前小天仍持續接受復健治療，家屬也計畫進一步追究施暴者與學校的民事賠償責任。當地教育局則表示，案件仍在處理中，若有相關處理結果，將透過官方管道對外說明。

延伸閱讀：

校園欺凌！心痛女兒遭霸凌 男同學拒道歉 母怒摑少年2巴下場慘

10天6次毆打身障男生！打到下顎骨折 教保員施暴1原因斷正被捕

文章授權轉載自《香港01》