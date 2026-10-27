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疑用AI偽造父親病危照、謊稱罹癌過世 上海男分飾6角騙親友逾830萬

香港01／ 撰文：許祺安
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

中國上海警方10月26日公布一起詐騙案件。一名姜姓男子涉嫌捏造「父親罹癌過世」、「公司資金周轉困難」等謊言，甚至一人分飾6個角色，先後向多名親友詐騙超過人民幣170萬元（約新台幣830萬元），最後將錢全數賠在股票及其他投資上。目前姜男因涉嫌詐騙罪，已遭上海普陀警方依法刑事拘留，全案仍在進一步偵辦中。

10月16日，上海市公安局普陀分局接獲報案，指稱有人因債務問題與欠款人發生糾紛。警方調查後發現，欠款的姜男與3名報案人原本是朋友，自2019年起，他便陸續以「技術投資」、「結婚買房」、「公司資金周轉」等理由，頻繁向3人借錢。

2026年2月，姜男還在社群平台發布自己在病床旁照顧父親的照片及影片，聲稱父親「突然呼吸困難，必須使用呼吸器」，並在微信朋友圈發文替父親祈福：「希望爸爸你一定要加油，撐過去，加油啊老爸！」

在這段聲稱「替父親治病」的期間，姜男持續向老同學及朋友借錢。到了8月17日，他又宣稱父親已經過世，繼續以此為由向朋友要錢，幾年下來累計借款金額高達170多萬元人民幣。

然而，警方調查後發現，相關款項的實際流向與姜男所述完全不符，就連「父親過世」也是他編造的謊言，姜父本人對此毫不知情。警方懷疑，姜男先前發布的父親臥病照片及影片，都是透過AI生成。

一人分飾6角　假冒醫師、主管及墓園管理員

警方進一步調查發現，姜男竟然同時扮演6種不同身分。他擁有6個微信帳號，分別假扮姜男本人、屈姓醫師、公司主管、墓園管理員、律師，以及一名與好友交往的女性。

其中，假冒醫師的帳號曾捏造姜男於2025年7月接受手術的消息；假冒主管的帳號則散布姜男父親生病的消息；墓園管理員帳號則謊稱負責處理姜父的後事，藉此讓整起騙局更加逼真。

姜男坦承，自己曾以「投資開網咖」、「幫朋友衝業績」、「父親生病過世」等理由，向朋友借款。他也表示，自己從2022年起便一直處於失業狀態。

借錢投資股票想翻本　830多萬全賠光

警方指出，姜男起初依靠貸款維持生活，後來開始向朋友借錢，等到再也借不到錢時，便開始編造各種理由進行詐騙。

姜男供稱，自己原本透過「拆東牆補西牆」的方式償還債務，後來決定將借來的錢投入股市，希望透過投資獲利翻本，再拿來償還欠款。

沒想到，他在股票交易過程中因認賠賣出等操作持續虧損，最終不僅沒能賺回本金，還將借來的錢全數賠光。

目前姜男因涉嫌詐騙罪，已遭上海普陀警方依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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