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優衣庫新品能穿搭出「抗日風」？陸網友揪團門市打卡

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本知名服飾品牌優衣庫（Uniqlo）一款青灰色工裝襯衫近日在大陸社群平台爆紅，大陸網友將其搭配出復古造型，部分年輕人甚至揪團到門市試穿、拍照打卡。圖／取自小紅書
日本知名服飾品牌優衣庫（Uniqlo）一款青灰色工裝襯衫近日在大陸社群平台爆紅，大陸網友將其搭配出復古造型，部分年輕人甚至揪團到門市試穿、拍照打卡。圖／取自小紅書

日本知名服飾品牌「優衣庫」（Uniqlo）一款售價人民幣199元（下同，約新台幣971元）的青灰色工裝襯衫，近日在大陸社群平台引發討論。有大陸網友搭配同色系帆布帽、綠色斜挎包，認為整體造型頗有「年代感」，讓人聯想到中共早期的工農紅軍裝束，並以「日系」變成「抗日系」等說法玩梗，吸引部分年輕人到門市試穿、拍照打卡。

港媒《星島頭條》指，在北京海淀區優衣庫門市觀察到，這款襯衫目前仍正常上架，店員並未阻止民眾拍攝。該款襯衫設計簡約，胸前有左右對稱的兩個大口袋，版型方正，沒有品牌標誌或印花，歸入「超值精選」系列，售價199元，僅是一款適合秋季通勤、耐髒百搭的普通上衣。

不過，報導提到，經大陸網友搭配配件後，這款襯衫被賦予濃厚的「年代感」。《星島頭條》指，線上討論也延燒至線下，大陸多地優衣庫門市出現民眾試穿、拍照的情況。不少年輕人結伴到店，對著鏡子互相拍照、握手打趣，也有人帶長輩一同打卡，將門市當作拍攝復古風格照片的免費場地。

在微博、小紅書等大陸社群平台上，網友接連留言玩梗。有人稱快時尚吹起一陣「革命風」，還有人笑稱「優衣庫今年秋裝火了，明明設計的是『日系風』，但穿出來效果卻是『抗日風』」，或稱「優衣庫設計部來了位（中共）黨員同志」、「我爺爺和外公一定會喜歡」。另有人曬出紅色五角星徽章，調侃「快把這個別上」。

也有網友表示，穿上這款襯衫後，「彷彿知識湧入我的腦海，整個人立刻變得吃苦耐勞、準備下鄉」；還有人以「同志你好，順利會師優衣庫」等說法延伸玩梗，甚至留言詢問商品貨號。

事實上，大陸社群平台過去也曾出現復古工裝穿搭熱潮。《星島頭條》指出，2025年無印良品一款秋裝外套曾因穿出「供銷社風」而在社群平台走紅。網友將外套搭配解放鞋，聯想到上世紀七、八十年代供銷社售貨員的造型，並以「同志！供銷社怎麼走？」等說法玩梗。

復古工裝風近來也受到服飾市場關注。湖南日報報業集團旗下網站「華聲在線」提到，淘寶數據顯示，今年大陸「雙11」期間，秋裝「時尚老爹風」熱度增幅超過35%，GAP、Kappa、Tennie Weenie等品牌也推出工裝新品。

日本服飾品牌優衣庫一款青灰色工裝襯衫，因設計簡約、胸前有左右對稱的大口袋，被大陸網友搭配出「抗日系」復古造型，在大陸社群平台引發討論。圖／取自三湘都市報
日本服飾品牌優衣庫一款青灰色工裝襯衫，因設計簡約、胸前有左右對稱的大口袋，被大陸網友搭配出「抗日系」復古造型，在大陸社群平台引發討論。圖／取自三湘都市報

日本知名服飾品牌優衣庫（Uniqlo）一款售價人民幣199元的青灰色工裝襯衫，因大陸網友搭配帆布帽、斜肩包，被聯想到中共早期工農紅軍裝束，在大陸社群平台掀起「抗日系」話題。圖／取自小紅書
日本知名服飾品牌優衣庫（Uniqlo）一款售價人民幣199元的青灰色工裝襯衫，因大陸網友搭配帆布帽、斜肩包，被聯想到中共早期工農紅軍裝束，在大陸社群平台掀起「抗日系」話題。圖／取自小紅書

優衣庫 抗日 穿搭

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