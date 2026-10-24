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大陸年輕人喜歡養「異寵」 蛇蜥蜘蛛成新選擇

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
異寵經濟崛起，大陸寵物消費漸趨多元，蛇、蜥蜴、蜜袋鼯，甚至蜘蛛，成為部分年輕人的飼養選擇。圖/bilibili網
異寵經濟崛起，大陸寵物消費漸趨多元，蛇、蜥蜴、蜜袋鼯，甚至蜘蛛，成為部分年輕人的飼養選擇。圖/bilibili網

大陸寵物消費漸趨多元，蛇、蜥蜴、蜜袋鼯，甚至蜘蛛，成為部分年輕人的飼養選擇。天貓發布報告顯示，淘寶及天貓平台涉及的寵物種類達214種，相關飼養設備及專用食品等周邊商品亦隨之增加。

據搜狐網引述天貓發布的《2026天貓新寵物觀察》，目前淘寶、天貓平台涉及的寵物種類，包括90種觀賞魚、40種爬蟲類、28種齧齒類、37種鳥禽類，以及19種其他動物，這結果反映寵物消費已不限於貓狗。

除了較常見的倉鼠、鸚鵡及觀賞魚，能滑翔的蜜袋鼯、外形獨特的守宮，以及玉米蛇、鬃獅蜥等，也吸引部分年輕飼主。

據人民網報導，北京部分異寵店可見蜜袋鼯、鬃獅蜥、睫角守宮、豬鼻蛇及玉米蛇等。異寵市場裡除蛇、蜥蜴及蜜袋鼯外，亦涵蓋蜘蛛等節肢動物；社交平台上則有飼主分享飼養守宮、玉米蛇及變色龍的日常。

對部分大陸年輕人而言，飼養異寵不僅為追求新鮮感，亦與陪伴需求及個人興趣有關。寵物選擇由大眾化走向個人化，飼主更著重動物是否符合自身興趣及生活方式。

隨着異寵由小眾圈子逐漸走向更廣泛的消費市場，相關商品亦由動物本身，延伸至飼養箱、照明燈具、加溫設備、玩具及專用食品，形成完整配套消費需求。

大陸 蜘蛛

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