夫妻AB型、A型生出O型女兒？他疑孩子非親生 檢查揭罕見真相

迎接新生兒原是喜事，沒想到卻因血型引發家庭風波。中國大陸深圳一名王姓男子與妻子分別為AB型、A型血，未料剛出生的女兒因黃疸接受檢查時，竟驗出O型血，讓王先生一度懷疑孩子是否親生。直到進一步檢查，才發現他擁有罕見的CisAB血型，意外解開這場誤會。

根據《南方網》報導，南方醫科大學深圳醫院10月16日公布這起案例。醫師指出，王先生原以為自己是一般AB型血，進一步檢驗後才確認為CisAB型。這種血型與常見的AB型不同，A、B基因位於同一條染色體上，而另一條染色體則可能帶有O基因。

王先生的基因組合為CisAB/O，因此有機會將O基因遺傳給孩子；妻子雖然是A型血，也可能同時攜帶O基因。若夫妻雙方都將O基因傳給女兒，孩子便可能呈現O型血，並非不可能的情況。檢查結果出爐後，王先生終於放下心中疑慮。

醫師說明，CisAB是血型基因的一種天然變異，並非疾病，通常不會影響健康、日常生活或孩子的生長發育。不過，由於這類血型相當罕見，部分常規血型檢驗可能將其判定為一般AB型，增加輸血時的風險。

醫師提醒，CisAB血型者的血清可能帶有抗B抗體，若未經適當的血型鑑定與輸血相容性評估，就使用不適合的血液製品，可能引發嚴重的溶血性輸血反應。因此，若已知自己具有CisAB血型，日後就醫或需要輸血時，應主動告知醫療人員，並由專業人員進一步確認適合的血液。

醫師也提醒，若遇到親子血型看似不符的情況，不宜僅憑血型就推斷親子關係，應透過專業檢驗釐清原因，避免因誤解造成不必要的家庭衝突。