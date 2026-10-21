花16年砸近9000萬蓋西遊樂園「醜到爆紅」 園主：沒想過回本

中國大陸四川省近日有一座主題樂園意外爆紅，不是因為設施有多豪華，而是園內的《西遊記》人物雕像實在太「抽象」，讓網友笑翻直呼「醜到哭」！這座位於四川綿陽山區的「憶西遊主題公園」，是58歲園主賀昌林耗費16年、砸下近2000萬元人民幣（約新台幣9000萬元）打造的心血結晶。儘管園內雕像被網友吐槽醜得離譜，卻意外吸引大批遊客朝聖，每天有上千人湧入打卡。面對外界批評，賀昌林則幽默回應，樂園就像榴槤，「喜歡的人愛不釋手，不喜歡的人覺得它是臭的」。

西遊主題樂園「醜到爆紅」 孫悟空瘦成皮包骨

綜合陸媒《四川日報》等報導，位於四川綿陽山區的「憶西遊主題公園」，近日因造型奇特的雕像在網路上引發熱議。園內以《西遊記》為主題，打造出水簾洞、孫悟空等經典場景與人物，但雕像風格卻與一般遊樂園大不相同，讓不少網友看了忍不住吐槽。

例如，園內的水簾洞被形容像農家後院堆砌出來的石牆，孫悟空雕像則瘦得像取經途中餓了好幾天，種種奇特造型讓網友笑稱「醜到哭」、「太抽象了」，但也有人認為「雖然醜，卻很好玩」。

沒想到，這些被嫌棄的雕像反而成為樂園最大的賣點，吸引大批網友特地前往拍照打卡，每天甚至有上千名遊客湧入，讓這座原本沒沒無聞的山區樂園一夕爆紅。

58歲園主砸近9000萬打造 曾為蓋樂園差點離婚

現年58歲的賀昌林，從事園林工程已有30多年。他透露，16年前偶然來到這片山區時，被當地天然的岩石地形深深吸引，加上自己從小就是《西遊記》迷，於是萌生了打造西遊主題樂園的念頭，甚至瞞著家人承租整片山地，開始漫長的築夢之路。

為了完成夢想，賀昌林一邊承接綠化及園林工程賺錢，一邊把收入投入樂園建設。他回憶，最初10年幾乎同時做著3份工作，只要賺到錢就拿去開挖山地、打造雕像，錢花完後又繼續接工作，周而復始。

這16年來，他前後投入近2000萬元人民幣（約新台幣9000萬元），幾乎把家中積蓄全砸進去，也因此與妻子李仕瓊多次發生爭執，甚至一度鬧到差點離婚。

李仕瓊坦言，這些年來家裡的存款幾乎都投入樂園，所幸女兒始終支持父親的夢想。直到今年中國大陸十一國慶假期，樂園意外爆紅、吸引大批遊客，家中的債務才開始逐漸償還。

門票只收90元！20歲以下免費 還有西遊NPC互動

令人意外的是，賀昌林雖然耗費鉅資打造樂園，卻沒有打算靠高額門票賺錢。

他表示，樂園在建設初期並未對外開放，直到2022年，認為園內各個景點終於有了基本雛形，才決定正式迎接遊客。

目前樂園門票僅收20元人民幣（約新台幣90元），20歲以下的年輕人更可以免費入園。園區也提供免費停車服務，除了少量礦泉水及泡麵外，幾乎不販售其他商品，更沒有額外收費的遊樂設施。

賀昌林強調，遊客只需要購買一張門票，就能逛遍園區所有景點，不必擔心其他隱藏費用。

為了增加遊玩樂趣，今年十一國慶期間，他還特別邀請民間表演者扮演《西遊記》角色，化身NPC（非玩家角色）與遊客互動，讓大家彷彿置身取經世界。

此外，園區舉辦活動時，也會邀請附近居民及民間藝人兼職參與，不僅讓遊客有機會體驗在地文化，也希望藉此增加當地居民的收入。

被嫌醜也不在意 園主：從來沒想過回本

對於網友批評樂園雕像太醜，賀昌林並不在意，反而把自己的作品比喻成榴槤，認為每個人審美不同，有人喜歡、有人討厭，都是很正常的事。

他坦言，自己花了16年打造這座樂園，從來沒有考慮過什麼時候能回本，真正享受的是從無到有、一步步完成夢想的過程。

賀昌林表示，這段建設樂園的經歷，就像《西遊記》中的師徒歷經九九八十一難，也是一場屬於自己的取經之旅。他希望年輕人不只是來拍照、看雕像，更能從樂園背後的故事，體會堅持與努力的意義。

「我希望年輕人能在書本之外，感受到持之以恆、愚公移山、生命力的強大。如果他們能領悟到這一點，我是最高興的。」

至於未來規畫，賀昌林透露，如果樂園營運逐漸穩定，且具備足夠條件，他希望進一步放寬免費入園的年齡限制，讓40歲以下的遊客也能免費參觀。

延伸閱讀：

21歲男穿越稻城亞丁突發高反亡 傳家屬拒付落山費求免費救援捱轟

四川低分教師被逼與｢恥辱｣合影 官方懲處：縣長、教體局長遭調職

文章授權轉載自《香港01》