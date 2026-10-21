陸客嫌香港規矩太多！「不能亂吐痰、丟垃圾」喊拘束 網傻眼：這不是常識？

到香港旅遊竟然嫌規矩太多？近日一名來自中國大陸成都的女遊客在社群平台分享赴港旅遊的心得，抱怨香港有許多規定，包括過馬路必須走斑馬線、不能亂丟垃圾、隨地吐痰，甚至不能隨便蹲在路邊，否則可能面臨罰款，讓她直呼「太拘束了！」沒想到影片曝光後，反而引來大批網友吐槽，傻眼反問：「這不是正常人都該遵守的規矩嗎？」

陸客遊香港嫌規矩多 抱怨不能亂丟垃圾、吐痰

綜合港媒報導，這名成都女遊客近日在社群平台上傳影片，分享自己到香港旅遊的經驗。她表示，出發前已經做足功課，知道香港物價高、飲用水價格也不便宜，因此特地自備食物和水，希望能省下一些旅費。

不過，真正讓她不習慣的並非物價，而是香港的各種生活規範。她抱怨，在香港不能隨便蹲在路邊，認為這項規定相當奇怪，甚至用「奇葩」形容。

此外，她也提到，在香港過馬路必須走斑馬線，不能隨意穿越馬路，也不能亂丟垃圾、隨地吐痰，否則動不動就可能被罰款，讓她直呼「覺得好拘束」。

網友傻眼反問：這不是基本常識嗎？

影片曝光後，女子的言論隨即引發大批網友批評，許多人認為她抱怨的根本不是什麼嚴格規定，而是每個人都應該遵守的基本公德心。

網友紛紛留言表示，「還說拘束，都是平常應該遵守的規則」、「不能扔垃圾、不能吐痰，全國各地都是應該的呀」、「這不是正常人的行為嗎」、「到哪都應該遵守規則」。

還有人直接反問：「成都可以隨便吐痰、亂丟垃圾嗎？」認為不論到哪個地方旅遊，都應該尊重當地規定，而不是將基本的公共秩序視為限制。

香港亂丟垃圾、隨地吐痰 最高可罰3000港幣

事實上，香港對於公共環境衛生及交通秩序確實有明確規範。自2023年10月起，在公共場所亂丟垃圾、隨地吐痰的定額罰款，已調高至3000港幣（約新台幣1.2萬元）。

另外，根據香港《道路交通（交通管制）規例》，行人若不遵守交通號誌，或在設有行人穿越設施的15公尺範圍內違規穿越馬路，經定罪後最高可被罰款2000港幣（約新台幣8000元）。

值得注意的是，並非所有在路邊蹲下的行為都一律違法，仍須視實際地點、行為及相關法規判斷。

陸客曾因「店內不能喝奶茶」抱怨 也遭網友批評

事實上，中國大陸遊客對香港旅遊環境的評價向來相當兩極，有人認為香港充滿人情味，也有人抱怨當地服務態度不佳、規矩太多。

今年8月，另一名中國大陸遊客也曾在社群平台分享，自己到香港一間美妝店購物時，因為在店內飲用外帶奶茶，遭店員出聲制止，並要求她用紙巾將飲料包好收起，提醒店內禁止飲食。

沒想到，該名遊客卻因此感到不滿，抱怨香港「規矩太多」。事件曝光後，同樣引來不少中國大陸及香港網友批評，認為店內禁止飲食本來就是基本常識，店員的處理方式也相當合理，直言出國或到其他地區旅遊，本來就應該「入境隨俗」。

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文章授權轉載自《香港01》