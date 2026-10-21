赴港當服務生月賺8萬！陸女曝高薪代價：回家累到連澡都不想洗

近年不少中國大陸民眾選擇到香港工作，即使從事餐飲、服務業，薪水也比在中國大陸高出不少。近日一名中國大陸女子分享自己到香港餐廳當服務生的辛酸經歷，透露旺季加上加班費，月薪最高可達2萬港幣（約新台幣8萬元），但高薪背後卻是超長工時，每天不僅得花數小時通勤，工作時更忙到連喝水的時間都沒有，回家後累得倒頭就睡。她也奉勸有意到香港打工的人，千萬別只看到高薪就衝動前往，「吃不了體力苦的真的別來！」

香港當服務生月薪最高8萬元 每天通勤就要花數小時

綜合港媒報導，這名女子自9月起陸續在小紅書分享自己到香港工作的生活，其中一篇以「在香港做服務員，後廚一天真實工作量」為題的貼文，引發網友關注。她表示，自己已在香港餐廳擔任服務生超過1年，平均月薪約1.6萬至1.8萬港幣（約新台幣6.4萬至7.2萬元），旺季加上加班費，最高可領到2萬港幣（約新台幣8萬元）。

不過，她坦言，外界以為餐廳服務生只需要幫客人點餐、送餐，實際工作內容卻遠比想像中繁重。只要店裡忙起來，不管是外場還是廚房，只要哪裡缺人，她就得立刻去支援。

由於她選擇住在中國大陸深圳，每天早上6點多就得出門，從羅湖口岸通關後前往香港上水，光是過關、等車及轉乘交通工具，單程就得花上約2.5小時，直到早上8點半左右才能抵達餐廳。

抵達工作地點後，她還得換上制服、參加員工會議，接著馬不停蹄地準備營業，包括擦拭杯子、擺放餐具、準備醬料、補充桌布及整理備餐區等，所有工作都必須在上午9點半前完成。

午餐尖峰忙到沒時間喝水 一天得處理300個碗盤

女子透露，每天上午11點半至下午2點是午餐尖峰時段，外場服務生忙著送餐，廚房則堆滿待清洗的碗盤，她必須不斷在兩邊來回支援。

除了端菜、收拾餐桌，還得搬運碗盤、擦拭桌面，一忙就是兩個多小時，幾乎沒有機會停下來休息，就連喝水都只能趁空檔猛灌幾口。

雖然中午可以在儲藏室吃員工餐，並休息約1小時，但休息結束後，又得立刻投入晚餐時段的準備工作。

她指出，晚餐時段通常得一路忙到晚上10點多，即使客人已經離開，員工仍不能馬上下班，還得清潔桌面、掃地、整理物料、檢查消毒櫃，並備妥隔天需要使用的餐具，全部完成後往往已經晚上11點。

她估計，自己一天至少要處理200至300個碗盤，不僅下班時手腕痠痛，工作鞋的鞋底也經常濕答答，雙腳更因長時間站立而麻木。

回家已過午夜12點 累到連卸妝都快睡著

結束一整天工作後，女子還得從香港搭車返回深圳，回到住處通常已經超過午夜12點。她形容，自己經常累到連卸妝、洗澡都想閉著眼睛完成，倒在床上幾乎立刻睡著。

她回憶，剛到香港工作的前半個月，因為還沒適應高強度的工作，雙腳反覆磨出水泡，甚至痛到走路一跛一跛的。

儘管如此，女子仍認為在香港工作比過去在中國大陸擔任服務生划算許多。她表示，同樣都是付出勞力、長時間工作，在香港做一天的收入，幾乎相當於在中國大陸工作兩、三天，而且每個月都能固定存下一筆錢。

不過，她也提醒想赴港工作的人，千萬不要只被高薪吸引，而忽略背後必須付出的代價。香港餐飲服務業步調相當快，尤其廚房忙起來根本沒有時間偷懶，如果無法承受長時間站立及高強度的體力勞動，最好先考慮清楚。

她也坦言，如果在中國大陸從事服務業，每天辛苦工作卻存不到多少錢，香港確實是個能靠體力換取更高收入的地方。至於不會說廣東話能不能到香港工作？她則表示仍有機會，只是可以選擇的職缺相對較少。

網友佩服毅力：寧願在中國大陸輕鬆賺

貼文曝光後，不少中國大陸網友佩服女子的毅力，直呼「真的不容易」，但也有人認為，雖然香港薪水較高，卻得犧牲大量生活時間，未必值得。

一名網友表示，每天通勤就得花3個小時，再加上工作時間，一整天下來幾乎沒有空閒，連照顧家庭都成問題，自己寧願留在中國大陸，找一份月薪5000元人民幣的工作。

也有人認為，如果扣除交通費、房租及其他生活開銷，再考量長期睡眠不足的問題，倒不如直接住在香港，省下每天往返兩地的時間。

延伸閱讀：

小紅書熱議「港人北上消費意慾下降」！列深圳3大問題:完全不值得

小紅書網民批港人搭扶手梯太「守舊」排長龍！左行右企掀網民激辯

文章授權轉載自《香港01》