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大陸網紅虎8歲仍「母胎單身」 因這個原因遭母虎嫌棄

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
黑龍江哈爾濱東北虎林園裡8歲雄性東北虎「二埋汰」，因常在泥地打滾，常年全身髒兮兮而意外在網路爆紅。圖／取自陝視新聞
黑龍江哈爾濱東北虎林園裡8歲雄性東北虎「二埋汰」，因常在泥地打滾，常年全身髒兮兮而意外在網路爆紅。圖／取自陝視新聞

黑龍江哈爾濱東北虎林園裡，一隻8歲雄性東北虎「二埋汰」，因常在泥地打滾，常年全身髒兮兮而意外在網路爆紅。工作人員表示，這份「邋遢性格」卻令牠的情路極之坎坷，多次相親皆遭母虎凶吼驅趕，折算人類年齡近40歲依然是「母胎單身」。

「埋汰」，是常見的大陸北方方言，特別是東北、華北常見語詞，指事物或環境「髒、不乾淨、邋遢」。

陝視新聞、九派新聞報導，「二埋汰」最大的嗜好就是在泥地打滾，遠看猶如穿上黑西裝甚至化身「黑豹」，徹底顛覆了貓科動物愛乾淨的固有印象。在一次園方直播中，牠渾身泥漿在鏡頭前掠過，被攝影師隨口調侃「咋造這樣（怎會搞成這樣）」，因而獲得「二埋汰」這個接地氣的稱號，更憑藉這股「髒勁」成功出圈成為網紅頂流。

然而，這身泥漿卻成了牠尋找另一半的最大障礙。「二埋汰」每次試圖靠近母虎都會被對方無情吼走。到了發情期相親時，牠甚至特意在雪地裡把身體搓洗乾淨才去赴約，可惜母虎對「埋汰」的嫌棄印象早已根深蒂固，最終依然狠心拒絕。

極目新聞報導，工作人員表示，「二埋汰」確實比較喜歡在泥地裡打滾，園內工作人員不會給老虎洗澡，但會準備水池供牠們清洗，「二埋汰」也並不總是身上沾滿黑泥，「有時候他身上也挺乾淨，並不是每一天都這樣」。

對於有網友懷疑「二埋汰」泥地打滾是因為患有皮膚病的說法，該工作人員說，園內老虎都有專門的飼養員看護，「二埋汰」也會定期體檢，並不存在健康問題。

一位長期在動物園工作的動物專家表示，貓科動物確實普遍比較愛乾淨，只有在條件不允許的情況下才會長時間不洗澡，至於「二埋汰」在泥地裡打滾的行為，可能是老虎患有皮膚病導致，如果「二埋汰」身體健康，沒有患病，那麼更大的可能是老虎的個體差異。

網紅 大陸 單身

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