「感受我熾熱的愛！」夫熱情抱妻斷5根肋骨 網笑：想弄死她嗎

表達愛意也可能意外釀傷！中國大陸江蘇一名男子日前為了讓妻子感受自己的熱情，伸手將對方緊緊抱起，沒想到妻子隨即痛到蹲在地上，甚至無法自行站立。夫妻倆緊急就醫，經電腦斷層檢查，發現女子肋骨斷了5根、另有1根骨裂，所幸接受治療後已平安出院。

根據陸媒「都市頻道」報導，事發當天，女子正向丈夫撒嬌，男子便給了她一個熱情擁抱，還一度將她抱離地面。不料，女子突然因疼痛掙扎，接著蹲在地上無法起身，讓男子嚇了一跳。事後男子坦言，原本只是想抱緊妻子，藉此傳達自己「熾熱的熱情」，完全沒想到「抱一下也能抱骨折」，對此感到相當自責，「真的不是故意的」。

事件相關影片曝光後，引發網友熱烈討論，有人驚呼「這是用了多大勁啊」、「想弄死她嗎？」、「她很多保險嗎？」，還有笑稱「這就是愛的痛苦吧」、「秀恩愛死得快，具象化了」、「差點變家暴了」。也有人質疑女子是否有骨質疏鬆問題，「就這樣就斷了5根？會不會太脆了」、「要多喝牛奶曬太陽了」。

據報導，女子平時有減重習慣，體重約45公斤，每天都會喝咖啡，醫師研判，其骨折情況可能與骨質疏鬆有關。

醫師指出，第5至第8根肋骨彎曲度較大，受到突發外力或不均勻擠壓時，可能增加受傷風險。尤其骨量流失、已有骨質疏鬆的中高齡族群，更應留意日常動作帶來的影響。

醫師提醒，擁抱並非禁忌，但應避免突然抱起或用力擠壓胸廓。若需協助他人起身，應事先溝通，確認對方準備妥當，再以緩慢、平穩的方式從腋下或腰部提供支撐，避免突然施力、扭轉身體，以降低骨折及其他傷害的風險。