香港豬肉很臭？陸女嫌「騷味太重」整鍋粥倒掉 網友揭可能原因

香港豬肉真的有股怪味嗎？一名在香港生活多年的中國女子在小紅書發文抱怨，表示自己始終吃不習慣香港的豬肉，認為豬肉不僅有股「騷味」，甚至還帶有臭味。她曾經用豬肉煮粥，卻因為味道太重，最後只好整鍋倒掉，就連購買價格較高的黑毛豬肉，也同樣有異味，讓她忍不住好奇，「是不是香港人吃不出騷味？」她猜測，可能是香港人從小就習慣這種味道，並直言家鄉廣東惠州及深圳的豬肉好吃得多。

除了豬肉，原PO也抱怨香港的雞肉不好吃，尤其是冷藏雞肉，甚至表示曾買過香港本地雞蛋，覺得腥味太重，如今都改買日本雞蛋。文章曝光後，引來不少中國網友共鳴，直呼「香港豬肉真的超難吃」，但也有人表示自己完全吃不出異味。

事實上，香港市面上的豬肉大多來自中國進口的活豬，並在上水屠房及荃灣屠房進行屠宰。根據香港食物安全中心資料，豬隻會先經過電擊昏迷、放血及清洗等程序，再由衛生督察檢驗，確認符合食用標準後，才會運送至市場販售。

赴港多年仍吃不慣！女子嫌豬肉有騷味

「香港豬肉很臭！」這名在香港生活的中國女子在小紅書多次發文抱怨，表示雖然自己已經來香港好幾年，卻始終吃不習慣當地的豬肉。

她指出，如果把豬肉拿來煲湯、燉湯，通常不太容易察覺異味，但若採用清蒸的方式烹調，就會聞到一股明顯的騷味。她甚至曾經煮了一鍋豬肉粥，結果因為味道實在無法接受，最後只能整鍋倒掉。

香港人都吃不出騷味？女子直呼深圳豬肉好吃多了

原PO好奇表示，香港每天都有許多人購買豬肉，讓她忍不住懷疑「是不是香港人吃不出騷味？」

她認為，不只是自己煮的豬肉有異味，就連餐廳販售的肉餅、清蒸排骨，也經常能聞到相同的味道，但她過去在中國大陸吃豬肉時，卻從未遇過類似情況。

「我老家惠州的豬肉沒什麼味道，很好吃，真的吃不慣香港豬肉」。她甚至曾經前一天在香港吃豬肉，隔天特地比較深圳的豬肉，結果發現「深圳豬肉好吃多了」。

是心理作用還是豬肉真的有味道？

原PO一度懷疑是不是自己的心理作用，甚至特地向香港豬肉攤販詢問，對方則告訴她，香港販售的豬肉主要來自飼料養殖的豬，與中國大陸部分地區飼養的豬有所不同。

她也分享另一次買肉經驗，表示自己曾向攤販詢問是否有賣「豬里肌」，卻被告知香港沒有這種叫法，當地稱為「肉眼」，讓她不禁懷疑是不是被騙了。

對此，有來自福建的網友也分享類似經驗，表示家鄉的土豬肉相當新鮮美味，即使只是簡單將瘦肉拿來煮米粉湯，不需要特別調味也很好吃。

「我來香港也用同樣方式煮，就是不好吃，我媽還說妳那邊的豬肉不好吃！」

中國網友超有感：香港豬肉真的不好吃

文章引起熱烈討論，不少中國大陸網友表示有同感，認為香港豬肉確實帶有一股難以形容的味道，「就是有味道，排骨也是，紅燒排骨放了很多調味料都蓋不住，平常醃過拿來炒菜也不好吃，不像老家的豬肉，什麼調味料都不用放，直接用水燙熟就很鮮美」、「我是貴州人，覺得香港的豬肉超級難吃，不香，處理過後還是一股味道」。

不過，也有網友持不同看法，表示自己完全沒有聞到異味，「可能是我的味覺比較遲鈍，沒吃出怪味，只覺得肉質比較鬆軟，用壓力鍋煮豬腳5分鐘就夠了，煮太久反而會爛掉」。

豬肉騷味怎麼去除？網友建議加蔥薑、料理米酒

也有網友認為，豬肉是否帶有異味，可能與購買的店家、肉品來源及料理方式有關，「會不會只是某些店家的問題？我們在很多地方買過豬肉，都沒什麼騷味，偶爾才會遇到有味道的」、「一般都會先用蔥、薑和料理米酒處理一下，這樣味道會淡很多」。

另外，針對原PO認為自己被豬肉攤販欺騙一事，也有網友解釋香港與中國大陸的豬肉部位名稱不同，「中國的小里肌，香港叫豬柳；大里肌則叫肉眼，這邊比較常拿來煲湯」。

香港豬肉為何有騷味？網友猜測與屠宰、保存方式有關

至於香港豬肉為何可能出現異味，網友也提出不同猜測，有人認為與屠宰方式有關，也有人懷疑是肉品保存或運送過程造成，「可能是放血方式不同，歐洲有些豬肉的味道更重，中國大陸的黑毛豬好吃很多」、「香港的豬肉也大多來自中國大陸，可能是屠宰處理方式不同。香港豬肉通常半夜屠宰，再冷藏運送到各個市場，豬骨有時會變黑、發臭，豬肉放久了也會有騷味」、「我覺得可能是天氣太熱，豬肉攤的肉放太久了」。

不過，以上都是網友的個人推測，並沒有證據顯示香港豬肉的異味一定與放血或冷藏方式有關。

香港豬肉大多從中國進口

根據原文整理的資料，香港市面販售的豬肉主要分為新鮮、冷藏及冷凍3大類。

香港每日供應的活豬約有3000多頭，其中約95%來自中國大陸，其餘則為少量香港本地飼養的豬隻。

因此，雖然部分網友認為香港與中國大陸的豬肉味道差異明顯，但兩地豬肉的來源其實有相當程度的重疊，不能單憑購買地點就判斷肉品品質。

豬肉真的可能有「騷味」或「尿騷味」？

事實上，豬肉確實可能帶有特殊氣味。食品科學與畜牧研究中，有一種現象稱為「公豬異味」（Boar Taint），主要與公豬體內累積的兩種化學物質有關，分別是「雄烯酮」（Androstenone）與「糞臭素」（Skatole）。

雄烯酮是公豬性成熟後，由睪丸產生的物質，可能帶有類似汗味或尿騷味的氣味；糞臭素則是腸道細菌分解色胺酸後產生的物質，容易累積在豬隻的脂肪組織中，形成特殊氣味。

研究指出，每個人對雄烯酮的嗅覺敏感程度不同，部分人即使只聞到極低濃度，也可能感到刺鼻或不舒服，但也有人幾乎察覺不到。

傳統養豬產業會透過公豬去勢等方式，降低公豬異味發生的機率，但仍可能受到豬隻性成熟程度、飼養條件及個體差異影響。

此外，豬肉保存不當，也可能因脂肪氧化或微生物作用產生異味。尤其在高溫潮濕的環境下，若肉品未妥善控溫保存，可能加速品質劣化。

不過，並非所有豬肉異味都是「公豬異味」造成，也不能僅憑氣味判定豬肉是否安全。如果肉品出現明顯腐敗臭味、黏滑或其他異常情況，就不應繼續食用。

香港新鮮肉品來自上水及荃灣兩座屠宰場

根據香港食物安全中心資料，香港市場的新鮮牛肉、豬肉及羊肉，主要由兩間持牌屠宰場供應，分別是上水屠房及荃灣屠房。

原文引述的資料指出，兩座屠宰場每日合計約屠宰3072頭豬、25頭牛及2隻羊。

香港食物環境衛生署負責監督屠宰場運作，確保符合相關衛生及環境標準，並由派駐屠宰場的合格衛生督察進行肉品檢驗、監督屠宰流程及肉品運送安排，以確保上市肉品適合供人食用。

香港豬隻屠宰流程曝光！先電昏再放血

根據香港食物安全中心公布的資料，豬隻從進入屠宰場到肉品運送上市，主要經過以下11道程序：

1. 屠宰前檢驗： 所有豬隻都必須接受獸醫人員檢查，疑似患病或受傷的豬隻會被挑出，安排隔離屠宰。

2. 電擊昏迷： 豬隻進入自動電擊設備，利用電流使其昏迷。

3. 刺穿血管及放血： 刺穿豬隻頸部的動、靜脈，並將豬體懸掛在輸送設備上放血。

4. 沖洗： 豬體進入清洗設備，清除表面的血跡及污垢。

5. 熱水燙洗： 豬體經過長形燙洗設備，以攝氏58度熱水進行燙洗。

6. 去除豬毛： 透過除毛設備，清除豬隻身上的毛髮。

7. 剖腹取出內臟： 以縱向切割方式剖開豬腹，取出內臟。

8. 屠宰後檢驗： 豬體及內臟必須經衛生督察檢查，確認適合食用。不符合食用標準的肉品，將視情況沒收整個豬體或受影響部位，並安排銷毀。

9. 檢驗合格蓋章： 只有通過檢驗的豬體及內臟，才能蓋上「政府檢驗」印章。

10. 標示追溯編號： 豬體會標上農場、商戶及生產編號，以便日後追查問題肉品來源。

11. 運送至市場販售： 通過檢驗的豬體及內臟，最後由專門運送肉品的車輛送往各個店家販售。

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文章授權轉載自《香港01》