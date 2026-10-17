中國發現侏羅紀「不會飛」新鳥類物種 「楊源鸑鷟」顛覆演化傳統認知

近日，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所和福建省地質科學研究院研究確認了侏羅紀時期一個新鳥類物種，打破了「鳥類的起源和早期演化始終以適應飛行為主」的傳統認知，團隊將這個新鳥類命名為楊源鸑鷟。該成果於北京時間10月14日晚發表於國際學術期刊《自然》。

綜合《央視新聞》、《新京報》報道，距今約1.5億年的侏羅紀，是恐龍繁盛的時代，也被認為是鳥類起源和早期分異的關鍵時期。長期以來，學界普遍認為飛行的選擇壓力主導了早期鳥類形態的演化。然而，事實上，侏羅紀這一關鍵地質時期的鳥類化石記錄極度匱乏，學界對於典型的鳥類身體構型如何出現的，一直缺乏明確的化石證據。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員王敏表示，2024年8月，團隊在離福建政和動物群核心化石點不遠的地方，找到一套和保存福建龍等化石相當的沉積層位，隨即發現一個不同尋常的化石。此後，團隊進行了深入的分析研究，最終確認是已知最原始的鳥類之一。

研究數據顯示，楊源鸑鷟體重約0.821公斤，兼具恐龍與鳥類特徵：頭骨具有傷齒龍類的密集鋸齒狀牙齒，足部保留恐爪龍類特有的彎曲第二趾，適合抓握或奔跑；同時其頭後骨骼又呈現進步鳥類特徵。但它的顯著特點是前肢極短，明顯短於後肢，生態形態分析顯示它遠離樹棲、水棲類群，落在現生地棲鳥類和喪失飛行能力鳥類的重疊區域，是一種不具備飛行能力、適應陸地奔跑的肉食性鳥類。

楊源鸑鷟生態復原圖。圖／截自央視新聞

王敏表示，楊源鸑鷟的發現填補了鳥類演化歷程中關鍵的時空演化空白。作為目前已知最早的不具備飛行能力的鳥類，鸑鷟的出現打破飛行的單向演化假說，證明鳥類身體結構的演化並非沿著「優化飛行」這一單一路徑線性前進，而是一個伴隨著快速生態位探索的複雜過程。

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文章授權轉載自《香港01》