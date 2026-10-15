收入驟減！頂大美女碩士棄百萬年薪回老家 跳槽1行業喊：不是想躺平

近日，「港中大（香港中文大學）女碩士辭大廠去大專教書」一事在中國引發熱議。羅穎（化名）今年32歲，曾在北京從事媒體工作，年薪到手約20萬元（人民幣，下同，約新台幣96萬元），其後再轉戰網路大廠，年薪約25萬元（約新台幣121萬元）。

但她選擇辭職回到老家安徽合肥，考編上岸（通過事業單位編制考試取得正式教席）在一所大專當老師，月薪數千元。對於網友說她「浪費學歷」，她表示，「學歷是下限的保證，不是上限的封條。」

據陸媒《九派新聞》報導，羅穎介紹，自己本科畢業於中國人民大學，碩士畢業於香港中文大學，曾先後任職於央媒及大型網路科技企業，最終選擇轉行擔任大專教師，並非「躺平」，而是「在試過很多種可能性之後，找到的一條適合自己且讓我有熱情的道路。」

她表示，這份工作的劣勢最明顯的是薪資，其次是人際關係複雜，但優勢在於穩定有假期、有自己的時間、工作的意義也更清晰。

羅穎坦言，在媒體工作時一年到手20萬元，進入大廠後一年25萬元，「光是房租就要消耗掉四分之一，扣掉日常開銷手裡留不下多少錢。」她表示，在北京有一種感覺，「那麼多燈火亮著，我始終不屬於這裡。」

在羅穎看來，以前公司的工作結果很難直接呈現在面前，這讓她時常會自我懷疑。相比之下，做老師最終會反饋在學生身上。「我沒有遺憾，因為這條路正確與否不重要，關鍵是我需要親自走過前面那些路，才知道現在這個地方是我想要抵達的。」

羅穎還表示，自己現在的狀態是「從容」，但還不能說滿足。她稱，「考了什麼大學就應該去找一個什麼類型的工作」，這是社會對人們的期待，最重要的是知道自己內心真正想要什麼，遵從內心的想法，然後對自己的選擇負責。

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文章授權轉載自《香港01》