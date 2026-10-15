香港街頭被偷拍？正妹怒查陌生男手機卻找嘸證據 網揭她驚人身分

「偷拍」公審以及證據問題常惹爭議。有香港女子於Threads發布影片，公審在中環卑利街被2名男子偷拍。雖然她最終未能在2名男子手機中發現任何偷拍她的相片，但她認為只是對方在其不知情下刪除了相片，揚言「不知道他是怎麼把照片弄走（刪除）的，但他很明顯就是拍了我們啊」，並將男子樣貌放到網路公審，批評「就算被我當場抓到，他也會厚著臉皮否認。這些人能不能有點男子氣概啊！」

事件引起網友爭議，認為女子沒有證據證明男子偷拍，卻放到網路「公審」對方做法不妥當，「真的太扯了」、「那個男人到底要怎麼做，才能證明自己沒有偷拍？難道要靠發文者的主觀認定嗎？」、「沒有證據、毫無根據，就說人家偷拍」。還有網友發現，女子身份為以18歲之齡參加《香港小姐2026》的KOL李欣穎（Rachel Li）。

面對網友圍攻，李欣穎留言反駁「不要把猥瑣的偷拍行為包裝成合情合理的藉口」，又表示：「如果把手機轉交給別人，事後檢查不到就叫作沒做過，那這個世界上所有小偷偷完東西再把贓物丟掉，是不是就變清白了？」結果再觸發罵戰。

港姐參選人李欣穎拍片公審中環遭2男子偷拍

影片長約2分鐘，看到李欣穎追著2名被她指控「偷拍」的男人拍攝，並要求對方展示手機相簿。對方起初拒絕展示手機，重覆「I didn't take a picture（我沒有拍照）」，惟李欣穎追著拍攝對方相貌，爆粗罵「FXXK YOU」，男子則明言「I will sue you if you do that（如果妳那樣做，我會控告妳）」，再次強調「I didn't take a picture（我沒有拍照）」。

未發現男子偷拍證據 李欣穎：不知道他怎麼把照片刪除的，但很明顯就是偷拍

畫面一轉，男子向李欣穎展示手機相簿，未有發現任何拍攝她的照片，惟李欣穎形容對方是「已刪」照片，並非沒有拍攝，聲言「不知道他是怎麼把照片弄走（刪除）的，但他很明顯就是拍了我們啊」。

李欣穎又問男子如果沒有偷拍，為何要躲藏，對方否認躲藏，但李欣穎不接受解釋，表示會放上網路公審，明言「thank you for the reel content（感謝您提供影片題材）」。

男子多次否認偷伯 李欣穎：感謝提供影片題材

李欣穎事後補充，「他（男子）把手機交給他的朋友了，接著他的朋友就離開了，然後我們要追上去問他。那個時候我們顧不上其他事，他就說沒有（偷拍），手機裡全都是他家人的照片」。

李欣穎批男子羞恥無賴：香港真系太多偷拍狂

雖然找不到偷拍證據，但李欣穎批評男子「可恥」、「無賴」，「他（有家庭）還要出去這樣偷拍別人，真的很可恥啊，有損市容啊。可以當面問我要不要合照，但不要偷拍」，又聲稱不只1次被人偷拍，「香港真的有太多偷拍狂了。全部被我抓到的話，全部都會厚著臉皮否認。這些男人能不能有點男子氣概啊！」

網友圍攻李欣穎：沒有證據、毫無根據就說人家偷拍，難道妳的眼睛就是證據嗎？

不過李欣穎「公審」不成，反被大批網友圍攻，指摘她沒有證據就指控男子偷拍並「公審」，做法離譜，「妳拍不到他偷拍妳，妳就把影片放上網，不是大家就一定要支持妳。整段影片只看到妳追著別人、一直騷擾人家，人家都說沒有拍妳的照片了，妳卻硬說人家把照片刪掉了」、「妳真的太過分了，明明就是在誣賴人啊，想博取流量也不用這樣吧？現在是妳偷拍別人、妳騷擾別人，還誣賴人家，看到整段影片真的很生氣！」、「1. 妳沒有證據；2. 法例明文規定的是私密部位；3. 無罪推定原則」、「只知道妳在偷拍別人，不要整天覺得自己被人偷拍，好不好？」、「那個被拍的男人到底要怎麼做，才能證明自己沒有偷拍？難道要靠發文者的主觀認定嗎？」

李欣穎反擊網友：查不出來就代表沒做過嗎？

面對網友圍攻，李欣穎再強調男子有偷拍，「如果把手機轉交給別人，事後檢查不到就叫作沒做過，那這個世界上所有小偷偷完東西再把贓物丟掉，是不是就變清白了？」李欣穎又搬出香港法例中的「非法拍攝私密部位」及「窺淫罪」，強調「一般街拍和『偷拍』是兩回事，不要把猥瑣的偷拍行為包裝成合情合理的藉口」，結果網友罵聲更多。「不如妳先定義一下什麼是『私密部位』吧！」、「其實妳有沒有想過，妳這樣做會連真正需要幫助的女性也一起害了？」

非法拍攝私密部位、窺淫罪可監禁5年

根據《刑事罪行條例》（第200章）第159AA 條，「私密部位」定義為個人的生殖器官、臀部、肛門範圍或胸部（不論是露出或僅有內衣遮蔽），或個人所穿的、遮蔽著生殖器官、臀部、肛門範圍或胸部的內衣，明顯與一般「街拍」不同。

而根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAC條「非法拍攝或觀察私密部位」，任何人拍攝某名個人的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，即屬犯罪，可處監禁5年。

另根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條「窺淫」，任何人拍攝某名個人的私密部位，或某名個人進行私密作為，即屬犯罪，同樣可處監禁5年。

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文章授權轉載自《香港01》