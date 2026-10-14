3米長巨蟒出沒！牽手情侶淡定走過 網友看錯重點：以為在偷拍偷情

有時候，拍攝者想呈現的重點，和觀眾注意到的畫面完全不同。近日網路上流傳一段長約23秒的影片，只見夜間一處人行步道上，有一條體型粗壯的長條狀生物橫躺在路中央，身上布滿深淺交錯的花紋，疑似是一條蟒蛇，目測身長超過3公尺，正緩緩朝右側草叢爬去。

事發地點疑似是休憩區，拍攝者站在一段距離外錄影。過程中，一對男女牽著手走近，卻似乎完全沒有受到驚嚇，依舊若無其事地往前走，彷彿「你走你的陽關道，我過我的獨木橋」，雙方互不干擾。

影片曝光後，立刻引發大批網友熱議，紛紛留言表示：

「嚇死人了！」

「這麼大條的鼻涕蟲！」

「入秋了，準備冬眠前出來吃老鼠，不用緊張。」

也有人對這對情侶的淡定反應感到不可思議，直呼兩人根本是「藝高人膽大」：

「愛情果然是盲目的。」

「那兩個人完全沒反應耶！」

「也太冷靜了吧！」

不過，更有趣的是，不少網友竟然完全「看錯重點」，一開始還以為拍攝者正在偷拍一對偷情的男女，直到仔細觀察地面，才發現影片真正的主角竟然是一條巨蟒。

「我還以為在拍誰偷情！」

「我還以為是在拍情侶牽手，原來是在拍蛇！」

「第一眼只注意到那對情侶，結果最後才看到蛇尾巴！」

另外，也有網友質疑這段影片可能是AI生成。不過，原文所述的AI分析認為，影片中的人物動作大致自然，兩名路人走路時的身體比例、步伐及衣物都沒有明顯變形，蛇身、地面及周圍植物之間，也未出現明顯穿模情況。然而，僅憑這些視覺特徵，仍無法確認影片是否為真實拍攝。

蟒蛇屬於無毒蛇類，主要透過身體纏繞的方式制服獵物，但大型蟒蛇仍具有傷人的能力。根據《國家地理》（National Geographic）資料，蟒蛇會利用強壯的身體纏住獵物，阻礙血液循環，使獵物逐漸失去活動能力。

根據香港特區政府1823網站資料，香港漁農自然護理署並不提供捕蛇或驅蛇服務。民眾若發現蛇類出沒，且人身安全受到威脅，應立即撥打999報警，請警方派員到場處理。警方備有專業捕蛇人員名單，必要時會聯絡專人到場捕捉。此外，部分民間除蟲公司也提供相關服務。

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文章授權轉載自《香港01》