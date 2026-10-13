香港公屋住戶搬家！鄰居驚見家具藏「1物」震撼：公屋富戶 網友喊檢舉

有這樣東西就是「公屋富戶」？近日有網友在社群平台Threads上傳照片，表示目擊一戶香港公共住宅住戶搬家，沒想到對方的家具和雜物中，竟然出現一樣令人意想不到的物品，讓他相當震驚，直呼「公屋富戶」。

貼文引發網友熱議，有人表示「一定要檢舉」、「太多人在中國有房、有店面收租，卻還住在公屋，房屋署如果有心調查，一定有十分之一的公屋住戶得搬走」。不過，也有網友認為沒什麼問題，反酸「我倒想看看你要怎麼檢舉他，等著看好戲」。

公屋住戶搬家！家具中竟藏大型保險箱

「看到公屋住戶搬家，有公屋富戶」。一名網友在Threads上傳照片發文，表示自己目擊一戶公屋住戶搬家，沒想到對方的家具及雜物中，竟然出現一個大型保險箱，讓他相當震驚，懷疑對方是「公屋富戶」。

從照片可見，準備搬家的住戶將置物架等大型家具及雜物暫時放在電梯旁的地板上，其中還有一個以半透明塑膠袋包裹的大型保險箱，目測外觀相當新穎。

網友吵翻：一定要檢舉vs.根本沒問題

不少網友看完貼文後議論紛紛，有人認為應該檢舉疑似資產超標的公屋住戶，「看到月餅盒（保險箱）一定要檢舉」、「這個保險箱這麼大，裝得下價值1000萬港元的美金應該沒問題」、「太多人在中國大陸有房、有店面收租，卻還住在公屋！房屋署如果有心調查，一定有十分之一的公屋住戶得搬走」。

不過，也有網友不以為意，認為光憑一個保險箱，根本無法判斷住戶是否有錢，「有沒有可能裡面其實只有幾萬元以下？根本沒超標」、「如果我說我家的保險箱是用來鎖iPad、遊戲機、手機，防止小朋友偷玩，會不會被笑？」、「人家都要搬走了！還搞這麼多事幹嘛？」、「我倒想看看你要怎麼檢舉他，等著看好戲」。

事實上，香港公屋住戶擁有保險箱，本身並不違反任何租約規定，也不能單憑一件家具就斷定住戶的資產狀況。

根據香港房屋委員會的「富戶政策」官方指引，當局主要依據住戶每2年申報的家庭總收入、定期存款、各類投資、名下車輛市值，以及是否在香港、中國大陸或海外持有私人房產等項目，評估住戶是否符合公屋居住資格。

若住戶在申報資料時提供不實資訊，或刻意隱瞞資產，一旦定罪，可能面臨罰款及監禁，相關公屋住宅也可能依法遭房屋署收回。

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文章授權轉載自《香港01》