江蘇男蒸大閘蟹睡著…8隻全燒成炭 網畫錯重點：求抽油煙機品牌

江蘇南京1名男子日前深夜開爐蒸大閘蟹，其間因疲勞過度在床上睡著，爐火通宵未熄。8隻總價值約300元人民幣（約新台幣1420元）的大閘蟹經逾12小時乾燒後，全部碳化成灰，令人意外的是，由於家中抽油煙機整夜強力運作抽走焦味，全屋竟無半點異味。事件曝光後，網友的焦點紛紛落在這部「盡責」的抽油煙機上，紛紛追問抽油煙機的品牌及購買連結。

工作疲累入睡 險釀廚房大火

綜合媒體報導，當事人陳先生當晚約7至8時，將8隻大閘蟹下鍋隔水蒸熟，他因工作疲累，洗澡後打算在床上稍作休息，不料一覺睡至翌日早上9時。其間爐火持續燃燒，鍋中水分早已燒乾，8隻大閘蟹通宵乾燒逾12小時。陳先生醒來揭開鍋蓋，發現大閘蟹已燒至焦黑呈炭狀，輕輕一碰即碎成炭屑。他事後猶有餘悸，直言幸好火勢沒有波及周邊雜物，否則長時間高溫乾燒極易引發廚房大火。

最令陳先生驚訝的是，經過一整夜的乾燒，他竟然完全沒有聞到焦糊味。他推測全靠家中抽油煙機持續運作，將刺鼻的焦味統統抽走。

網友畫錯重點追問品牌

相關影片在網路瘋傳，大批網友卻「畫錯重點」留言，紛紛追問抽油煙機的品牌及購買連結，笑言這是「最強廣告」，也有人對鍋具的耐用程度表示驚訝。不過亦有網友表示「沒著火已是萬幸」、「再睡久一點，變焦炭的可能就是他」，甚至有人稱「有這種鄰居太可怕」。

陳先生以自身經歷提醒大眾「做飯千萬不能馬虎」，切勿在廚房開火煮食時睡覺或離開。

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文章授權轉載自《香港01》