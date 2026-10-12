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銀髮福音 陸機器人認穴按摩

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

養老機器人提供健康監測、外骨骼機器人助力行走、理療機器人可按摩……正在舉行的第十二屆北京國際老齡產業博覽會上，多家企業攜機器人集中亮相，勾勒出科技賦能「銀髮生活」的新圖景。

中新社報導，機器人「小麗」可在養老機構帶領老人開展活動，並在家庭中提供健康監測。森麗康科技（北京）有限公司工作人員于嵐表示，產品搭載自研適老垂域大模型，針對銀髮人群優化對話內容，同時支持跟隨、主動交互和子女遠程查看等功能，緩解獨居老人孤獨感。目前，「小麗」已在多地養老機構等場景落地，並將根據使用反饋持續迭代。

通過三Ｄ識別技術與算法模型，理療機器人可自動識別人體穴位，實現毫米級精度。「老年人做理療多偏好輕柔力度與溫熱體驗。」深圳市德壹醫療科技有限公司工作人員王鐿澳表示，該機器人深度學習中醫傳統理療模式，已掌握多種按摩理療路徑與手法，支持推拿、點穴、拔罐、刮痧等項目，力度可自定義調節，已出口至海外二十多國。

衡陽極索醫療科技有限公司研發的外骨骼機器人，可通過算法識別老人腿部運動狀態，在上下坡等不同地形同步調整助力模式，最高支持每小時十六公里行走速度。公司董事陳榮傑表示，該產品主要面向腿部力量衰退及因中風、偏癱、腦梗等導致行走能力下降的人群，可幫助其降低膝關節受力、提升步行距離和身體活動水平。   　　

「養老場景中應優先讓機器人承擔高頻、費力、重複工作。」北京信息科技大學機器人工程系主任劉相權表示，失能照護是第一剛需，翻身、移位、洗澡等流程固定，機器人較易替代；情感陪伴與安全監護是隱性痛點，陪伴機器人可識別跌倒場景緊急呼救。

劉相權說，當前養老機器人技術還不夠「皮實」，對突發情況識別響應不足，且標準體系尚不統一，距離普及仍有距離。未來產業應做實場景驗證，依託國產零部件降本、藉助試點數據優化算法，推動養老機器人從能用走向好用。

機器人 按摩 養老

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