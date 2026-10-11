直面365米深谷！安徽雲端天梯爆紅 景區拒網路購票：現場看清再決定

安徽岳西縣明堂山景區的「雲端天梯」近日因高空畫面在網上引起關注。1條天梯斜掛山間，遊客逐級攀登，腳下就是群山與山谷。景區表示，遊客想挑戰該天梯不能預先在網上買票，須親自到場，看清環境、判斷自己是否敢玩，再決定是否付費。

250米天梯橫跨山頂 網友：一個敢建 一個敢爬

陸媒報導，這個高空項目於今年6月正式開放，橫跨2座山頂。景區資料顯示，天梯全長250米，設620級階梯，坐落於海拔約1400米的山頭之間，並以高達「365米垂直落差」為賣點，吸引大量追求刺激的遊客前來挑戰。遊客沿著懸空梯級前進，長梯在天空與山巒之間延伸。網友形容為「一個敢建，一個敢爬」。

明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞) 葉玉鏡

只售現場票 免買票後才發現不敢上

與一般觀景步道不同，這項設施讓遊客在欣賞山間壯麗風光的同時，必須直面腳下懸空的極限體驗。景區工作人員表示，項目每人收費50元人民幣（約新台幣238元），暫不接受網上預訂。工作人員解釋，網上照片和影片未必能讓人判斷自己的承受能力，希望遊客先看實景，避免買票後因不敢體驗而退票。目前到場體驗的遊客以40歲以下的年輕群體為主，其中熱衷冒險的大學生佔比較高。

設身高及健康限制 須佩戴安全帶

為確保安全，景區設立了嚴格的限制，身高1.4米以下的未成年人，以及患有心臟病、高血壓等疾病的遊客不能參加，同樣不建議畏高人群（懼高症人群）及腿腳不便的遊客嘗試。現場亦限制同時登梯人數，並要求使用專業安全帶，卡扣在途中不能由遊客自行解開。

此類高空網紅項目近年風靡內地，其運行高度與速度雖已達到特種設備標準，但目前尚未納入國家特種設備目錄。業界缺乏統一的國家標準、檢測規範與營運細則，多由景區自行把控，存在監管空白與安全隱患。景區補充指，遇上大風、降雨等惡劣天氣，天梯會臨時關閉。

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文章授權轉載自《香港01》