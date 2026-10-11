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孫悟空愛上林黛玉？「聖黛CP」AI魔改爆火 平台下架逾2500部影片

香港01／ 撰文／吳真銘
孫悟空示意圖。新華社
孫悟空示意圖。新華社

近日，社群平台上出現不少林黛玉與孫悟空「談戀愛」的AI影片，網友還稱他們為「聖黛CP」，受到不少人追捧。10月8日，大陸短片平台「快手」發布公告稱，針對「AI魔改」類違規影片進行常態化治理。9月，平台共處置相關違規內容2544條，主要處置「對經典影視作品《西遊記》《紅樓夢》的人物進行不當婚戀關聯或與熱門遊戲角色產生時空互動等」。

「聖黛CP」引爆全網 網友直呼「絕配」

據陸媒《快科技》報導，在網友發布的AI魔改影片中，林黛玉和孫悟空兩人保持著80年代改編影視劇裡的經典形象，來到現代社會逛動物園、到迪士尼樂園看煙花等，上演了一場「毒舌」少女和「直男」猴哥的純愛情節。甚至還有網友安排孫悟空「為黛玉大鬧地府改寫生死簿」的情節，不少網友高呼「絕配」。

有網友表示，這兩個人物看似毫無聯繫，拼接起來卻毫不違和。還有網友解讀，林黛玉和孫悟空都有俏皮、機敏和善良的一面，都「直言快語、不吃壓力（意指不受氣、不內耗）」，在原著的結局中亦都帶著幾分遺憾，無數讀者為他們「感到意難平」。不過，也有觀點提到，二次創作要避免「魔改」，尤其是利用AI對經典名著進行改編時，要避免虛構低俗獵奇的劇情博取流量。

平台單月下線2544條違規內容 常態化整治惡意魔改

10月8日，快手發布關於「AI魔改」影片專項治理公告。公告指出，快手針對「AI魔改」類違規影片進行常態化治理，重點打擊利用AI技術對經典影視、動畫作品等進行惡意篡改、低俗解構、違規改編等行為，維護良好的內容傳播秩序。

公告指，9月，平台共處置「AI魔改」違規內容2544條，主要治理違規類型為：

1、對經典影視作品《西遊記》《紅樓夢》的人物進行不當婚戀關聯或與熱門遊戲角色產生時空互動等，平台已下線相關違規內容。

2、對經典動畫片《喜羊羊與灰太狼》進行低俗改編或利用AI技術生成含有暴力恐怖的動畫內容，平台已下線相關違規內容。

快手表示，平台將持續加強審核力度，完善技術識別模型，積極優化AI內容生態治理機制。

針對「聖黛CP」的走紅，《人民日報》發表評論文章指出，這樣的改編之所以流行，很大原因是化解了觀眾長久以來的「意難平」。林黛玉敏感、孤傲，寄人籬下，多少人為其悲劇命運而不甘。

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文章授權轉載自《香港01》

平台 影片 下架 西遊記 紅樓夢

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