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用膠水黏的？陸知名景點石欄倒塌 4歲娃遭壓骨折嚇哭：媽媽我好怕

香港01／ 撰文／田中貴
公共石製護欄突然出現問題，護欄立柱連接位置疑似崩裂，導致大型石板脫落及傾倒，擊中原PO女兒右腿，女童立即倒地，無法站立或行走。圖／截自小紅書
公共石製護欄突然出現問題，護欄立柱連接位置疑似崩裂，導致大型石板脫落及傾倒，擊中原PO女兒右腿，女童立即倒地，無法站立或行走。圖／截自小紅書

內地景區在國慶長假期期間驚傳兒童受傷事故！遼寧省瀋陽市棋盤山風景區早前發生石製護欄傾倒意外，1名4歲女童遊覽期間，遭突然倒下的大型石板砸中右腿，當場痛得無法站立或行走。家長其後帶女兒求醫，醫療紀錄顯示女童右股骨遠端骨折，並涉及骨骺損傷，需要接受固定及進一步檢查。

事件曝光後惹來網民關注，有人看過現場圖片後，質疑石欄僅用膠水黏合，所以遇到外力就會倒下，容易傷及路人。

女童母親事後在小紅書公開現場影片及醫院病歷，質疑景區護欄存在安全隱患，又向政府部門投訴，要求徹查事故及追究責任，她更心痛表示，女兒受傷後一直哭著說「媽媽我好怕」，令她難以接受。

事發10月5日早上10時許，原PO和家人前往遼寧省瀋陽市棋盤山風景區大壩附近，當時女兒在景區遊玩，上址公共區域的石護欄突然出現問題，護欄立柱連接位置疑似崩裂，導致大型石板脫落及傾倒，塌下時擊中女兒右腿。

從原PO公開的多段現場影片可見，事發地點位於水庫旁的行人通道，旁邊設有一排石護欄，現場有多塊體積龐大的長方形石板倒在地上，部份石板斜靠在護欄立柱旁，亦有石板完全平放於地面。護欄立柱部分連接位置外露，附近地面留有細小碎石，另有影片拍攝到女童坐在倒塌石板旁，附近有成人查看護欄情況。

原PO形容，女兒遭石板砸中後，右腿即時疼痛及腫脹，無法正常站立或行走，隨即被送往醫院檢查。

根據原PO公開的首份醫療紀錄，女兒當日中午12時01分到瀋陽市骨科醫院急症室求診，病歷寫明女童「2小時前在棋盤山風景區被護欄重物砸傷」，隨後出現右膝疼痛、腫脹及無法行走等症狀。醫生檢查後發現女童右膝皮膚完整，沒有明顯破損，但局部腫脹及壓痛，活動亦因疼痛受到限制。

右膝經電腦斷層掃描顯示，「右股骨髁骨質斷裂，斷端對位尚可，累及骺板」，醫院診斷為「右股骨遠端骨折、骨骺損傷」（骨骺俗稱「生長板」，即兒童長骨生長的重要組織），建議固定患肢、禁止活動及負重，必要時需接受手術治療，同時提醒家長留意日後可能出現骨骼發育異常的風險。

由於擔心女兒傷勢及日後骨骼發育，原PO翌日（6日）帶同女兒乘搭高鐵前往北京，到首都醫科大學附屬北京積水潭醫院新街口院區求醫，女童完成支具安裝，固定範圍由腰部延伸至腳部。至下午3時，醫生診斷為右股骨遠端骨骺分離及下肢關節損傷，家長稱女兒需要制動約1至2個月。第二份診斷書顯示，初步診斷為「右股骨遠端骨骺分離」及「下肢關節損傷」，女童的骨折線波及骺板。

之後女童家人分別留在北京照顧傷者，以及返回瀋陽跟進事故調查及責任問題，當中留在瀋陽的家屬前往棋盤山派出所，並在警員陪同下到棋盤山景區，要求調取現場閉路電視片段，以釐清事故經過。但景區卻稱「護欄不可能坍塌」，並稱涉事護欄並不屬於棋盤山景區管轄，而是由水利局負責。由於當時並非相關辦公人員的工作時間，家屬未能即時從監控室取得閉路電視片段，而水利部門亦未有人回應，令調查工作暫時受阻。

家屬致電瀋陽市文化和旅遊部門，要求當局共同跟進事故，原PO表示，文旅部門接聽人員態度積極，表示會在翌日上班後向上級反映。

現場有多塊體積龐大的長方形石板倒在地上，部分石板斜靠在護欄立柱旁，亦有石板完全平放於地面，護欄立柱部分連接位置外露，附近地面留有細小碎石。圖／截自小紅書
現場有多塊體積龐大的長方形石板倒在地上，部分石板斜靠在護欄立柱旁，亦有石板完全平放於地面，護欄立柱部分連接位置外露，附近地面留有細小碎石。圖／截自小紅書

原PO發文透露事故發生後的4天內，「始終讓自己保持冷靜，找醫院、找醫生、學習骨科知識、學習照顧骨折的小朋友」，希望盡自己最大能力協助女兒康復，「但每當我閉上眼睛的時候，事故的現場就在眼前回放；每次看到女兒拉著我哭著說『媽媽我好怕』，但還是配合治療、配合乖乖躺在床上的時候，心裡就像撕碎一樣」。

原PO表示，事發後一直透過不同渠道投訴，過程中不斷有人詢問她的具體訴求。她無奈指出，「我的訴求簡單極了，一切都不發生，希望我女兒能夠開開心心的蹦蹦跳跳，但是我知道辦不到」。

另外，事發當晚，原PO透過內地12345政務服務便民熱線平台提交投訴，指棋盤山風景區護欄設施疑似不達標，造成其4歲女兒骨折。從公開的投訴截圖可見，原PO引用國家標準GB 51192-2016《公園設計規範》第8.2.5條，指出防護欄杆立柱柱頂水平推力標準值為1.0kN/m，認為合格護欄應能承受正常使用下的推力，不應整體傾倒或斷裂，要求有關部門整改護欄，排查其他可能存在的安全隱患，避免再有遊客受傷，同時追查施工方、驗收方及相關管理人員的責任，並要求賠償醫療費用。

根據家長公開的投訴頁面，個案「已進入處理系統」，當時尚未顯示正式回覆。

截至目前，尚未見涉事景區或相關部門就此次事故作出可供核實的公開回應，護欄倒塌的具體原因、相關設施的維修保養情況，以及最終責任誰屬，仍有待進一步調查。

事件引來許多網友討論，質疑石欄用膠水黏合，所以遇到外力就會跌落，「通常那個柱子都是黏在橋面上的，沒有根，一推就倒」、「有專業人員告訴是真的…我曾經住在一個小區，石頭欄板全是黏的，10米高」、「作為造橋專業的畢業生，順便提醒一下諸君：絕大部分橋樑的絕大部分欄杆，承受橫向負載的能力都極其有限，而且由於固定點往往只設置在底部，所以結構的抗傾能力也不強。總結起來就是，見到欄杆別靠、別踩」。

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文章授權轉載自《香港01》

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