偷龍轉鳳？陸客香港買30公斤黃金 竟遭友人盜走留下一堆柔軟精

中國大陸長假期結束，長假中一大景觀是國際金價下挫，大陸居民假期買金。現貨金繼續走俏，於是有人到香港買值三千萬港元的黃金，也有趁機偷龍轉鳳，盜走黃金留下一堆洗衣用柔軟精。

香港警方宣布，偵破一宗涉及三千萬港元黃金的盜竊案，拘捕兩名男子。奇的是買金的男子來自大陸，盜金的兩男也來自大陸。

香港警方說，兩名持雙程證即大陸居民港澳通行證的中國籍男子，涉嫌在酒店房盜竊一批黃金，市值約三千萬港元，正追緝一名潛逃疑犯。被捕的兩名中國籍男子分別27和41歲，警方檢獲大批黃金、少量現金、數支柔軟精巷、手提電話和電腦等。

警方披露的案情，一名大陸男士及其友人入住香港觀塘區一間酒店，行李內放有約30公斤約值三千萬港元的金粒。7日晨他發現，存放在觀塘一間酒店房的黃金疑被「偷龍轉鳳」，留下八支重量相約的柔軟精，同行那名友人則去無蹤影，於是報警求助。

警方接報後，翻查大量閉路電視片段，7日中午在大埔拘捕一名男子，在他身上搜出一張賓館房卡。警員到賓館房間起回所有涉案黃金。另外一名涉案男子在通往深圳的羅湖口岸企圖出境時被拘捕。

觀塘警區刑事總督察鄧子軒說，案件經過匪徒精心策劃，包括案件主腦是報案人的友人，涉嫌安排另外兩名男子，預先購買柔軟精，又預訂酒店相鄰房間。當事主樓下吸煙的短暫時間，他的友人開門讓兩人進入房間將黃金偷走。 而賊人犯案後登上不同交通工具，試圖擾亂警方的調查方向。

據悉報案人持大陸居民赴港澳通行證到香港，主要於持牌機構買入及賣出黃金。至於與報案人同行的男子，與報案人是朋友關係，合作了幾個月。

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