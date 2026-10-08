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美女空服員從業12年換跑道 返鄉改當「青蟹西施」爆紅日賺47萬元

香港01／ 撰文：盧詩文
大陸浙江寧波一名95後女生小陳，擁有12年空服員經歷，卻放下萬米高空的精緻制服，返鄉做海鮮生意。她靠短片分享青蟹日常，帳號粉絲過萬，被網友稱為「青蟹西施」。 圖／截自抖音
大陸浙江寧波一名95後女生小陳，擁有12年空服員經歷，卻放下萬米高空的精緻制服，返鄉做海鮮生意。她靠短片分享青蟹日常，帳號粉絲過萬，被網友稱為「青蟹西施」。 圖／截自抖音

大陸浙江寧波一名95後女生小陳，擁有12年空服員經歷，卻放下萬米高空的精緻制服，返鄉做海鮮生意。她靠短片分享青蟹日常，帳號粉絲過萬，被網友稱為「青蟹西施」。

據《重慶晨報》，小陳此前長期從事空服工作，穿梭於雲端服務旅客。辭職返鄉後，她每天蹲在塘邊挑蟹、打包、對接冷鏈運輸，手上沾滿海水，與過去精緻的妝容形成鮮明反差。她將接地氣的青蟹日常拍成短片，吸引大批網友關注，不少人看完影片直接下單。

中秋假期訂單蜂擁而至，日入達10萬人民幣（約新台幣47.6萬元），整個團隊從早忙到晚，分揀、捆蟹、打包發貨連軸轉。收入雖然很好，但優質青蟹產量有限，供不應求成為最大難題。小陳坦言，寧願少接單，也不可將品質差的螃蟹發給客戶，不能自砸口碑。

小陳透露，為了維護店舖商譽，她堅守「寧願少接單、少賺錢，也絕不能將品質差的螃蟹發給客戶」的原則，拒絕以次充好，寧可主動退單也不砸品牌口碑。

這份對品質的堅持，反而讓她在網上贏得更多回頭客與良好信譽。其創業故事曝光後，大批網友紛紛為其果斷轉型的魄力與經商誠信點讚。

不少網友感慨，人生不止一種活法。這位姑娘用自身經歷證明，只要肯用心，無論身處哪個行業，都能闖出一片天地。

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文章授權轉載自《香港01》

空服員 海鮮 網紅 辭職

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