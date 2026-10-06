蔡康永被陸網抵制 羅永浩沒有刪除合作影片遭大陸網友出征

蔡康永因參加民進黨台北市候選人沈伯洋造勢場合，因立場問題在陸網翻車，也把幾個月前和他同框的大陸網路大V羅永浩拖進了輿論場。

蔡康永10月4日被拍到現身陸方定義為「台獨頑固分子」沈伯洋的台北市長競選總部成立大會，坐在前排並揮動應援棒，引發輿論風波。 此後多個合作方陸續切割，但羅永浩這邊截至發稿前沒有下架這期專訪，也沒有公開回應，評論區因此被大量網友「出征」質問。

據經緯閱聞客和譚談社會公眾號，今年4月，羅永浩自己的播客節目《羅永浩的十字路口》播出了對蔡康永的專訪，整整四個小時的對談裡，羅永浩一開始就毫不掩飾對蔡康永的推崇，直接說蔡康永是自己的偶像，還盛讚了蔡康永的情商課三部曲。這期節目當時收穫了不少關注度，誰也想不到，才過去不到半年，蔡康永就因為政治立場問題翻了車，大陸網友順著這層關係，開始重新梳理羅永浩近年的爭議，一下子就把不少舊聞新事都翻了出來。

截至10月5日，羅永浩還沒有就蔡康永事件引發的關聯爭議做出公開回應，今年4月那期專訪蔡康永的節目，也仍保留在播客平台沒有下架。

事情的起因，是羅永浩在自己的節目《羅永浩的十字路口》第二十六期，邀請了蔡康永擔任嘉賓。這集節目的標題為【正片】蔡康永×羅永浩！在殘酷的世界尋找自在與和解、保持慈悲與真實（上），羅永浩在影片裡直接稱蔡康永是自己的偶像，文案還誇讚蔡康永是整個華語主持界公認最會說話的人，甚至把蔡康永和小S搭檔的《康熙來了》，稱作全球華人娛樂世界的精神避風港。

節目上線之後，收獲三千多條評論，不少觀眾當初正是衝著兩位名人的對話觀看內容。可隨著蔡康永爭議爆發，不少曾經和他有交集的創作者、汽車品牌都迅速下架相關內容，主動切割，唯獨羅永浩帳號裡的這期訪談內容一直保留，既沒有刪除影片，也沒有公開發表任何表態，全程保持沉默，這樣的做法，讓大陸網友們的爭論一下子炸開了鍋。

有大陸網友留言，甚至開始懷疑老羅對台灣問題的看法。

不過，也有大陸網友認為，當羅永浩邀請蔡康永錄製節目時，後續一系列風波還沒出現，從這個層面來說，羅永浩沒辦法預判之後會發生的變故。如果單純用後續爆發的爭議，回頭去否定一次早先完成的嘉賓訪談，對羅永浩而言確實有失公允，這也是大量網友選擇站出來為他辯解的核心原因。