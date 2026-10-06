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課本弄濕怕挨罵！小二生花3天「1：1手繪重製」 網驚：可去出版社上班了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男童不小心把課本弄濕，因為怕挨罵，竟然自己手繪課本，讓不少人讚嘆。照片為示意圖。 圖／AI生成
大陸一名男童不小心把課本弄濕，因為怕挨罵，竟然自己手繪課本，讓不少人讚嘆。照片為示意圖。 圖／AI生成

中國大陸河南省有一名國小二年級男童不慎把語文課本弄濕，因擔心回家遭父母責罵，竟沒有直接坦承，反而花了3天時間親手重製一本新課本，從課文、生字到插圖、配色，甚至連背面的條形碼都盡力還原，成品曝光後迅速引發網友熱議。

綜合陸媒報導，有網友透露兒子將水壺放到書包裡，疑似因水壺沒有關緊，導致書包內的語文課本整本被弄濕。為了避免挨罵，兒子決定自己想辦法「補救」，逐頁抄寫課文內容，並依照原本課本的版面繪製插圖，細節一一仿製，花了3天完成一本幾乎「1：1」還原的手繪課本。

男童父親看到作品後也忍不住稱讚，直呼「這都是高手做的事情」，並笑稱除了字跡不如原版印刷體工整之外，其他部分幾乎沒有問題。相關照片及影片在網路流傳後，不少網友大讚男童的應變能力與創意，認為他為了解決問題想出這種方法相當厲害，也有人認為，孩子在重新抄寫課文的過程中，等於又把課本內容複習了一遍，笑稱「長大可以去出版社上班了」。

不過，也有另一派質疑的聲音出現。有人不相信作品真的全部出自一名小二學生之手，認為其中的字跡不像一般小學生，課本內的插圖也畫得過於精細，甚至有長期接觸兒童書寫的網友直言，「一眼看出這字是大人寫的」。男童父親說法及手繪課本的實際製作過程引發正反兩極討論，相關質疑尚未獲得進一步證實，事件真相仍有待釐清。

課本 手繪

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