陸女子收2500元生日紅包未回禮！遭男友控詐騙 網友：太奇葩

情侶之間互送禮物、紅包，竟然也能被當成「投資商機」？上海近日發生一起離譜情侶糾紛，一名男子與女友交往期間，發現每次自己送禮後，對方都會客氣地「加碼」回禮，久而久之竟自以為掌握了某種「投資規律」。

直到女友生日當天，男子特地送出人民幣520元（約新台幣2,464元）的紅包，取「我愛你」的諧音，滿心期待女友會按照過去「加碼回禮」的慣例，甚至認為自己可能收到人民幣1,314元（約新台幣6,226元），象徵「一生一世」。

沒想到苦等數天，女友始終沒有回禮，男子一氣之下竟打電話報警，指控女友「詐騙」。警方介入調解後，女方乾脆把人民幣520元紅包全數退回，並決定與男友分手，徹底劃清界線。

小禮物換大回禮？男方竟「嗅到戀愛商機」

據大陸警察紀實節目《歪，110嗎？》披露的案件內容，這對男女交往期間互動頻繁，男子一開始偶爾會送些小禮物給女友，例如買一杯平價的「蜜雪冰城」飲料，或透過網路傳送小額紅包。

女方出於禮貌，每次收到禮物後，也常會回送價值更高的東西，例如反過來請男友喝星巴克咖啡，或回傳金額更高的紅包。

沒想到男子不僅沒有把女友的舉動當成體貼，反而認為自己「嗅到了一絲商機」，逐漸將情侶間的送禮互動視為一種「穩賺不賠」的交易模式，甚至盤算著如何靠發紅包「以小搏大」。

等不到人民幣1,314元紅包 竟報警控女友詐騙

女友生日當天，男子認為「時機成熟」，便送出人民幣520元（約新台幣2,464元）的生日紅包，藉由「520」諧音表達「我愛你」。

但男子送出紅包並不只是單純祝女友生日快樂，而是把這筆錢當成一種「投資」，期待女友按照過去加碼回禮的模式，回送人民幣1,314元（約新台幣6,226元），取諧音「一生一世」。

然而女友只把這筆錢當成一般生日紅包，這次並沒有打算另外回禮。男子等了好幾天，遲遲沒看到女友有任何動作，竟認為自己「被騙了、損失大了」，最後直接撥打110報警求助。

警方到場調解 女友心寒退錢分手

警方介入調解後，男子仍理直氣壯質問女友，「我都給了你520元（人民幣，約新台幣2,464元），你為什麼不回我1,314元（人民幣，約新台幣6,226元）？」

面對男友如此計較的態度，女方當場將人民幣520元（約新台幣2,464元）的紅包全數退還，並向警方表示，「以後再也不想和他見面了」。兩人的感情也因此宣告結束。

網友看傻：談戀愛也能「僅退款」？

事件在網路曝光後，引發大批網友熱議，不少人對男子的行為感到傻眼，有人開玩笑表示，「請支付我看這則新聞的費用，不然我也要報警了」、「現在連談戀愛都有『僅退款』了嗎？」

還有人調侃，女方當時乾脆只退人民幣250元，諧音暗酸對方「二百五」；也有不少網友批評，男子竟把情侶間互送禮物當成賺錢工具，直呼根本是「奇葩中的奇葩」。

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文章授權轉載自《香港01》