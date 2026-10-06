颱風過後生飲山泉水！陸男驚爆重症感染 引發休克、器官衰竭險死

颱風過後豪雨氾濫，山區水源也可能暗藏致命危機！大陸一名61歲男子平時習慣直接飲用山泉水，即使颱風過後野外環境潮濕泥濘，家人都將山泉水煮沸後才飲用，他仍堅持直接生飲。

沒想到男子喝了幾天後，陸續出現胸悶、腹痛等症狀，隨後病情急速惡化，引發全身嚴重感染，不僅出現敗血性休克，心臟、腎臟等多個器官功能也受到損害，一度命危。經醫師檢查後，確認他感染「鉤端螺旋體」（Leptospira），所幸經醫療團隊全力搶救，最後才撿回一命。

不聽勸堅持生飲山泉水 幾天後病情急轉直下

據大陸媒體《九派新聞》報導，61歲男子老楊（化名）平時習慣生飲山泉水。先前颱風侵襲過後，山區豪雨不斷，野外環境變得潮濕泥濘，家人擔心水質可能受到污染，因此都堅持將山泉水徹底煮沸後再喝。

然而老楊卻抱持僥倖心態，認為自己多年來都直接飲用山泉水，也沒有發生任何問題，因此仍繼續生飲。

一開始，老楊只有胸悶、無力、上腹疼痛等輕微不適，以為只是平時工作太累，因此沒有特別在意，也沒有前往醫院檢查。沒想到短短幾天內，他的病情急轉直下，感染迅速惡化，出現血壓驟降，心臟及腎臟功能也受到嚴重影響。

短短幾天內，男子病情急轉直下，感染迅速惡化。

感染鉤端螺旋體 多重器官受損一度命危

送醫後，醫師確認老楊感染「鉤端螺旋體」，並引發嚴重敗血症及敗血性休克，屬於高風險重症，一度面臨生命危險。

醫療團隊隨即展開搶救，進行抗感染治療及器官支持治療。經過一連串治療後，老楊體內的感染逐漸受到控制，各器官功能也慢慢恢復，最終順利脫離險境。

鉤端螺旋體是人畜共通傳染病

根據香港衛生署衛生防護中心及美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，鉤端螺旋體病（Leptospirosis）是一種人畜共通傳染病，病原菌可存在於老鼠、家畜及野生哺乳動物體內，並隨尿液排出，污染土壤及水源。

平時即使山泉水看起來清澈，也不代表沒有遭到污染。尤其颱風、豪雨或山洪、土石流發生後，受到動物尿液污染的土壤、積水及水源可能隨著大量雨水擴散病菌。

民眾若直接飲用受污染的生水，或讓受污染的水接觸口腔、眼睛等黏膜，以及皮膚上的傷口，都可能讓鉤端螺旋體進入人體並造成感染。因此，即使山泉水外觀看起來相當清澈，也不建議未經煮沸或適當消毒就直接飲用。

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文章授權轉載自《香港01》