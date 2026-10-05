快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸十一長假傳一晚950元大酒店竟是民宅 官方指無照經營

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸網傳的「阿爾山景區200元一晚的大酒店」影片截圖。圖／取自微博
大陸網傳的「阿爾山景區200元一晚的大酒店」影片截圖。圖／取自微博

大陸內蒙古阿爾山近日一段標題為「阿爾山景區200元（約台幣948元）一晚的大酒店」的短影音引發關注。當地市場監督管理局4日通報，影片拍攝地點其實是當地居民自有住宅，當事人未辦理營業執照，私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營。

阿爾山市市場監督管理局通報表示，經現場核查確認，影片拍攝地點為當地居民包某某自有住宅，當事人未辦理營業執照私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營違法行為。影片所稱「大酒店」，則是網友戲謔調侃的說法，當事人自身並未使用該名稱對外宣傳。

通報指出，這次接待對象為隨團陪同司機。入住前，該司機曾請當事人協助聯繫多家賓館、民宿，但均已無空房，因此當事人推薦自家住宅。

通報稱，入住前當事人已如實告知房屋設施簡陋、居住條件較差，雙方協商後，住宿費定為每人每晚人民幣100元（約台幣474元），入住當晚並免費提供餐食。

通報提到，該場所沒有OTA（線上旅遊平台）宣傳及經營管道，未發現價格欺詐、虛假宣傳等價格違法行為。

不過，針對無照從事住宿經營的違法行為，執法人員已現場問詢取證，並依相關規定責令當事人立即停止住宿接待經營活動，同時進行普法宣傳，告知經營住宿服務須依法辦理市場主體登記，並取得公共場所衛生等法定許可後才能營業。

至於該場所環境衛生、布草保潔等相關線索，官方已移送衛生健康綜合行政執法部門處置，並將相關線索推送文旅主管部門，提醒旅行社不得安排人員入住無資質私人住宅。

十一長假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成大男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方反映慢半拍 成大回應了

日大胃女王宣布「長住台灣1個月」 網見住宿預算狂搖頭：台北這價位太硬

西門町知名BDSM酒吧遭搜！現場赫見一片肉色、用過保險套 負責人送辦

陸女赴加生子遇「天崩開局」！入境被查2小時 只准逗留30天

相關新聞

陸十一長假傳一晚950元大酒店竟是民宅 官方指無照經營

大陸內蒙古阿爾山近日一段標題為「阿爾山景區200元（約台幣948元）一晚的大酒店」的短影音引發關注。當地市場監督管理局4日通報，影片拍攝地點其實是當地居民自有住宅，當事人未辦理營業執照，私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營。

杭州24歲女狂吃2小時自助餐腹脹如球 開腹取出1.5公斤食物殘渣

《都市快報》報導，浙江大學醫學院附屬第二醫院醫師盧驍近日介紹，曾接診過一名24歲女子小李（化名），李女吃兩小時自助餐後胃部被急劇撐大，腹部腫脹得像球一樣，醫生只能施行開腹手術，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。