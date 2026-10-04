24歲女節食後「放縱餐」吃到飽狂塞 醫剖腹「掏出1.5公斤殘渣」保命

長期嚴苛節食一旦失控暴食，恐會引發致命危機。大陸一名24歲年輕女性因長年刻意節食減重，遇到減重停滯期，決定挑選一間吃到飽餐廳作為獎勵自己的「放縱餐」。未料在壓抑已久的強烈食慾驅使下，她在短短兩小時內瘋狂吞下巨量牛羊肉、粉絲與金針菇等食材。餐後肚子竟膨脹鼓起如同一顆充飽氣的皮球，伴隨劇烈腹痛、嘔吐不出也無法排便，送醫後醫師只能緊急施行剖腹手術，從她撐裂邊緣的胃部中取出足足1.5公斤（3斤）的未消化食物殘渣。

據陸媒報導，收治該名個案的急診醫療團隊指出，患者送醫時腹部異常隆起緊繃，主因在於短時間內大量固體食物極端堆積，導致整個胃壁被急遽撐大至極限。由於胃部容量嚴重超載，體內胃酸早已無法正常發揮消化機能，消化道蠕動完全停擺；當下醫療團隊曾嘗試置入胃管試圖抽吸胃內容物減壓，但因食物顆粒與纖維過於濃稠厚重而徹底堵塞、無法引流，考量隨時有胃穿孔、組織壞死及感染性休克等生命危險，只能當機立斷實施緊急開腹手術清創。

急診專科醫師示警，長時間極端節食後驟然暴飲暴食，極易引發「急性胃擴張」，嚴重大者甚至會造成胃壁缺血壞死破裂。醫師提醒，民眾在歡慶連假享用大餐時務必量力而行，即便自恃年輕、新陳代謝好，也切忌在短時間內毫無節制地大吃大喝；特別是銀髮族群、患有糖尿病、高血脂或曾有膽囊炎、胰臟炎病史的民眾，更應遠離重油、重糖等極端菜餚，以免消化道不堪負荷。

此外，適逢秋季海鮮與傳統糕點盛產期，醫師特別點名秋蟹與月餅兩大「高風險地雷」。蟹黃與蟹膏雖然鮮美，但其脂肪與膽固醇密度極高，短時間內過量攝取極易誘發急性胰臟炎或膽囊發炎，嚴重時甚至危及性命；而月餅多半屬於高油高糖的精緻糕點，多食亦會急遽加重腸胃負擔。專家呼籲，美食應以淺嚐即止為原則，切勿將吃到飽視為發洩食慾的途徑，以免換來慘痛代價。