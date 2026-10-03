蕭貪仔網購衣服穿完就退？商家祭「2.4公尺防拆帶」反制

網購新衣到貨時，衣服卻掛著一條外露長達2.4米的絲帶，上面更標明「拆除不退不換」，多縫在領口或肩縫上，被稱作「防拆帶」。近日「女裝防拆帶」登上微博熱搜，《錢江視評》9月30日刊出評論，指部分商家在衣服加裝防拆帶，希望阻止買家穿著出席活動、旅行後再退貨。不過，這種做法也引起疑問，若防拆帶阻礙試身，剪斷後又發現衣服有品質問題，買家是否真的只能吃暗虧？

實際上商家單方面的「拆除不退不換」並非萬能法律條款，退貨資格要區分「無理由退貨」與「貨品瑕疵」2種情況。惡意穿著再退貨不受保障，但商品本身存在品質缺陷時，就算防拆帶已剪，商家仍須承擔法定責任，消費者收貨要做好證據留存。

《錢江視評》指出，部分商家加裝外露防拆帶，是為防止少數買家利用「7日無理由退貨」，將衣服穿著使用後再退回。對商家而言，退回衣服若留下化妝品污漬或異味，便可能難以按全新商品出售。不過，該評論亦指出，退貨不一定涉及惡意使用，商品與宣傳不符、色差及縫線質素問題，同樣可能令買家要求退貨。因此，商家防範「穿完再退」的同時，也須保障正常試身及合理退貨的需要。

類似防退換手段早已出現，去年11月，《極目新聞》報導防拆吊牌在網上大賣，「廠商銷量暴增10倍，售出近百萬個吊牌」。同時《濟南日報》亦曾走訪服裝商戶，當時漢服店主便坦言深受退回衣物留有污漬所苦；而買家則抱怨巨型吊牌嚴重影響穿脫與試穿。

「拆除不退不換」是商家的告示，不能直接當作適用於所有情況的法律結論。判斷能否退貨，首先要分清「7日無理由退貨」與「商品存在品質問題」。

買家收貨後，可先保留吊牌及防拆帶，檢查尺碼、布料、車縫及拉鏈，再決定是否留下。若防拆帶妨礙正常試穿，可先向客服查詢並保留對話；發現瑕疵時則拍照記錄，清楚說明退貨原因。上述涉及內地網購規則，跨境網購需留意個別平台的跨境退貨期限與運費安排。

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文章授權轉載自《香港01》