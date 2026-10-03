陸女赴加生子遇「天崩開局」！入境被查2小時 只准逗留30天

為了取得他國國籍，有人會以旅客身分入境產子，期望子女在當地出生而取得國籍（即生育旅遊，Birth Tourism），但未必可以如願。近日1名小紅書女網友分享「赴加生子」經歷，稱抵達加拿大後被帶入俗稱「小黑屋」的二次審查區，行李遭翻查並接受約2小時盤問，最終雖獲准入境，護照卻被寫明只可逗留至10月25日，意味逗留期只有約30天。

事件迅速引來數百則留言，有人叫樓主申請延期，也有人竟建議「直接住到生完」，但加拿大官方規定顯示，逾期居留、虛假陳述及合法延期其實是三回事，風險亦大不同。

該名小紅書樓主日前以「赴加生子，天崩開局，限期離境咋辦」為題發文，表示抵達加拿大後被帶往俗稱「小黑屋」的二次審查區，其間「行李翻了，盤查了兩個小時」。她其後獲准入境，但形容「幸運的是，讓我入境了；不幸的是，一個月限期離境」，又無奈表示：「老天奶，不能這麼玩我吧，這咋辦啊。」

樓主上傳的護照照片顯示，加拿大邊境服務局入境印章日期為9月25日，旁邊手寫「Stay until Oct 25」，即只准逗留約30天。不過，樓主未有公開完整簽證資料、預產期及盤問內容，因此外界無法確認當局縮短逗留期限的具體原因。

加拿大移民、難民及公民部（IRCC）列明，大部分訪客通常可以逗留最多6個月，但每次實際獲准逗留多久，均由入境時的邊境服務人員決定，當局可以批准少於或多於6個月的期限。如護照獲蓋章並寫上指定離境日期，旅客便必須按該日期離境。

旅客入境時亦須令移民官相信自己會在期限屆滿後離開加拿大，同時具備足夠資金支付逗留期間開支。換言之，旅遊簽證本身有效多久，與每次可以在加拿大逗留多久，是兩個不同概念。

貼文下不少網友出主意，有人稱「已經入境了怕啥，住幾個月把孩子生下來」，亦有人建議申請Visitor Record延長逗留，甚至聲稱可以利用審批時間「拖到生完」。惟加拿大IRCC規定，旅客可以在身分到期前申請延長逗留，官方建議至少提前30天申請。

若在合法逗留期限屆滿前提交完整的停留延期（Visitor Record）申請，申請人將自動享有「維持身分」（Maintained Status，此前稱為隱含身分 Implied Status），在此期間可合法留加等待官方審批結果；但若申請最終被拒，當事人必須即時離境，否則即構成逾期居留。

另一批網友則警告，不應將加拿大移民制度當作「拖字訣」。加拿大官方列明，臨時居民若未有遵守逗留條件，例如超過獲准期限仍然留在加拿大，可能構成不符合《移民及難民保護法》要求，並影響日後入境或身分申請。

加拿大《移民及難民保護法》第40條規定，若外國人直接或間接提供錯誤資料，或隱瞞足以影響移民審批的重要事實，可被裁定不准入境；相關不准入境期限為5年。

「赴加生子」本身不違法 但醫療費需自行承擔

加拿大現在並沒有單純因外國旅客懷孕或計劃在當地生產而禁止入境。問題核心仍然是旅客能否符合臨時居民要求，包括離境意圖以及足夠經濟能力。

根據加拿大官方國會公開檔案 [CIMM - Birth on Soil - Canada.ca]說明，在加拿大領土出生的嬰兒按《公民法》（Citizenship Act）自動獲得加拿大公民身分（Jus soli 原則），外國旅客前往加拿大生產本身並不構成詐欺或違法。移民官員與邊檢人員（CBSA）在入境審查時，着眼點在於申請人是否符合臨時居民簽證（TRV）的基本法定要求：包括能否證明具有足夠資金自費支付分娩醫療費用、是否會構成加拿大公共醫療負擔，以及能否證明有強烈的約束力與意圖在合法停留期滿前離開加拿大。若入境時對旅行目的含糊其詞，甚至隱瞞已懷孕晚期之事實，邊境人員有完全的自由裁量權縮短獲批逗留期至30天甚至數天，要求旅客及早離境。

有在加拿大生活的網民提醒，沒有省級醫療保險的非居民，生產、醫生、麻醉及新生兒護理等費用可能需要自行承擔，一旦出現剖腹產、早產或新生兒需要深切治療，開支更可能大幅增加。

事件累積數百則留言，意見明顯兩極。有網友批評「生孩子這麼大事，不好好規劃，那麼多辦法，可真是把自己逼上絕路」，亦有人以「前人栽樹，後人倒霉」形容近年赴加生子引起更嚴格審查。另一邊亦有人替原PO加油「為了孩子要堅持住」、「所有困難都有解決的方法」。亦有加拿大網友直接點出關鍵「就限期內離境啊，還能怎樣？」。

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文章授權轉載自《香港01》