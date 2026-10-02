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機場人員傻眼！7旬嬤掏護照想出國 一舉動害旅遊全泡湯

香港01／ 撰文／許靖雯
中國大陸國慶黃金周假期，不少民眾選擇出國旅遊。示意圖／ingimage
中國大陸國慶黃金周假期，不少民眾選擇出國旅遊。示意圖／ingimage

中國大陸國慶黃金周假期，不少民眾選擇出國旅遊，但廣東湛江一名72歲阿婆卻因在護照上寫滿旅行的日程，違反《中華人民共和國出境入境管理法》，導致證件失效，最終寮國6日遊只能泡湯。

據央廣網9月29日報導，廣東湛江一位72歲的阿婆原計劃跟隨旅行團前往寮國，開啟6日的假期旅遊。但沒想到，機場人員檢查阿婆的護照時發現，阿婆的護照上詳細記錄著旅遊行程，「2023年5月17日去越南四天遊1000元」、「2026年3月14日去寮國6天遊2000元雙飛」等字樣，甚至連「雙飛」（指去程與回程都搭乘飛機）等旅遊行話也寫上。

之後警察和阿婆解釋，護照上面不可以寫字和塗鴉，不然就失效。阿婆則坦言自己年紀大記性不好，擔心忘記時間、地點，因護照會隨身攜帶，便貪方便將行程直接寫在上面，以為這樣最保險。

根據《中華人民共和國出境入境管理法》，任何塗改、轉讓、故意損毀護照的行為，均會導致證件失效，影響正常出行。由於護照已變成「備忘錄」，阿婆最終無法出境。考慮到老人家獨自返程不便，機場人員聯繫其家屬及旅行團後，特別安排專人將她安全護送到家。

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文章授權轉載自《香港01》

廣東 越南 機場 出國 護照

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