如輪胎爆裂！夫妻激戰突「啪」一聲 49歲男下體劇痛發紫急送醫

夫妻行房若突然聽到「異響」切勿忽視！杭州1名49歲男子與妻子親熱期間，下體突傳出「啪」一聲，隨即劇痛。杭州男因尷尬在家忍痛數小時，直至患處腫成「紫茄子」，他才連夜到急診室求醫，經檢查其右側陰莖海綿體白膜撕裂兼皮下血腫，須接受緊急修補手術。

醫生解釋陰莖「骨折」並非斷骨，而是勃起時白膜受外力撕裂，猶如輪胎爆裂。歐洲泌尿科學會指引提到，部分患者可能伴有尿道受損，一旦出現破裂聲、劇痛及腫脹等症狀應立刻送院，切勿在家熱敷或按摩。

夫妻親熱時突感劇痛 怕尷尬延誤求醫

據《南方都市報》報導，杭州市紅十字會醫院9月28日公布這宗病例。事發當晚，49歲的季先生（化名）與妻子親熱時，動作較為激烈，突然聽見「啪」一聲，下體隨即劇痛並迅速紅腫。礙於尷尬，2人未有及時求醫，季先生硬撐數小時，直至下體腫脹及疼痛持續加劇，才趕往醫院求診。

確診海綿體白膜撕裂 緊急手術清除血腫

急症室醫生診治時，見患者面色發白、額頭冒汗，整個人弓著身子。檢查可見其陰莖明顯腫脹，皮下出現大片瘀血，並向一側偏斜，觸碰時疼痛劇烈，初步懷疑陰莖海綿體受傷。後續檢查確認，患者右側海綿體白膜局部撕裂，伴有皮下血腫。醫護隨即安排緊急修補手術，先清除積聚的血腫，再縫合白膜撕裂部位，修復受損結構，盡量保護相關功能。

陰莖無骨為何會「骨折」 醫解釋白膜撕裂原因

陰莖無骨何來「骨折」？「陰莖骨折」實為包裹陰莖海綿體的白膜受外力破裂。醫生解釋，陰莖勃起時，海綿體充血，白膜被撐薄並處於繃緊狀態，若受到強烈外力，便可能如輪胎爆裂般瞬間撕裂。

歐洲泌尿科學會指引亦指出，陰莖骨折可在性行為等情況下發生，典型表現包括突然出現破裂聲、疼痛、勃起迅速消退，以及因血腫形成而出現的局部腫脹。部分患者亦可能同時有尿道損傷，因此需要由醫生進一步評估。

陰莖受傷勿熱敷按摩 出現劇痛腫脹應立即求醫

主診醫生提醒，遇到類似情況，不要熱敷或按摩，應迅速送院，切勿因尷尬而拖延，盡量不要超過24小時才求醫。

歐洲泌尿科學會指引建議，確診陰莖骨折後應接受手術修補白膜，並引述研究建議於就診後24小時內進行修補。一旦陰莖受傷後出現突發劇痛、明顯腫脹或瘀血，應立即前往急症室求醫，切勿拖延。

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文章授權轉載自《香港01》