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香港右駕！特斯拉停車貼牆邊留「社交距離」網：一定有血淚教訓

香港01／ 撰文：卡洛兒
Tesla車身和牆壁之間目測不足20公分，司機本人難以下車，變相為鄰近車位提供極為寬裕的開門空間。圖/取自「fb＠車cam L（香港群組）」圖片
Tesla車身和牆壁之間目測不足20公分，司機本人難以下車，變相為鄰近車位提供極為寬裕的開門空間。圖/取自「fb＠車cam L（香港群組）」圖片

擔心愛車被撞到，所以和其他車輛保持社交距離？有香港網友在駕駛群組分享照片，顯示有特斯拉私家車停在停車場車位，該司機疑似擔憂被人撞到或刮花座駕，於是將車輛停近牆壁，但車身和牆壁之間距離，根本不足以讓車主下車，因此引來部分人讚揚車主「捨己為人」精神；但有留言猜測對方或者曾經歷不幸事件導致陰影，「他應該有過一次慘痛經驗」、「完全明白他對開門有多驚恐」。

該網友在facebook「車cam L（香港群組）」上傳照片，顯示1輛黑色特斯拉私家車停在停車場的車位，其左方亦停了1輛白色轎車，但不知道特斯拉司機是否擔憂旁人開車門時會撞到旁邊的車，竟然將車輛貼近右方牆壁，而車身和牆壁之間目測不足20公分，即使司機身型再瘦削，估計只能勉強打開車門，想要輕鬆下車似乎不可能，亦變相為鄰近車位預留極為寬裕的開門空間。

許多網友都讚揚特斯拉車主此舉「停得好」，「捨己為人」、「教科書式的停車方法」、「靠邊就要這樣啦，方便大家開門，有什麼問題？」，有留言則好奇，右駕駕駛該如何下車，有司機就代為解釋，「從乘客那邊下，車，不然下不去」。

有網友估計車主是為了避免「意外」，「他應該有過一次慘痛經驗」、「完全明白他對開門有多驚恐」、「完全表現出『我怕你們亂來，寧可讓自己麻煩』那種感覺」、「的確好多自私的人開車門，完全無安全意識」、「寧願自己很難下車，都不想撞到門」。

因為香港是右駕，有人質疑司機這樣變相影響自己下車，「停到影響自己下車又辛苦，也太累」，也有人認為司機涉嫌違反停車場規定，「汽車要停在方格內，除非是障礙人士要下車，否則應該在安全地方讓乘客下車，再去停車」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

特斯拉 社交距離 香港 停車場

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