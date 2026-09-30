餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

9月28日，有大陸網友在社交平台發布影片，稱其乘坐的東航航班上有空姐在推餐車時，不慎碰到一名男乘客手肘。男乘客傷勢極輕，卻當場情緒失控，逼得空姐下跪道歉，甚至提出「讓我踹一腳」的要求。

30日，中國東方航空發文回應，指空姐推餐車派飲料時，確實不慎觸碰一名正熟睡乘客的手肘。空姐當即道歉，惟該乘客情緒失控，甚至威脅腳踢空姐，落地後該乘客隨後自行離開。事後東航已為涉事空姐提供心理輔導。

微碰手肘未破皮 男子大發雷霆：鐵車撞得很嚴重

綜合《新黃河》、《極目新聞》、《齊魯晚報》報導，28日晚，有網友在抖音發布影片，畫面顯示一名空姐跪在地上，影片內容標註「跪著求你踹一腳也不放過！」，並配文稱「太過分了！這位乘客！林子大了什麼鳥都有。」

這名網友在影片評論區解釋事發經過，稱當時空姐推著飲料餐車前行時，不慎觸碰到一名男性乘客的手肘，既沒有破皮，也不見紅腫。然而，該男子卻當場發難，稱推車是鐵做，把他撞得很嚴重，並大聲指責涉事空姐道歉不及時，致使其心理失衡。

眼見男子情緒激動，機艙乘務長隨即上前安撫並道歉。但男子態度極為惡劣，甚至空姐下跪道歉也拒絕諒解，期間還提出讓空姐跪著讓他踢一腳的要求，直到機上安全員過來調解，男子情緒才稍為平復，最後要求由涉事空姐及乘務長全程陪同他前往醫院做檢查。

該網友還透露，事發於合肥至大連的航班，「當時空姐跪了兩三次，挺久的，我沒有錄到全程影片」。

東航稱「高度重視」 內部人士料空姐將受處分

事件隨即在網上引發熱議，不少網友痛批該男乘客「欺人太甚」、「霸道蠻橫」。發文網友事後因「電話被打爆」只能選擇刪除當時空姐下跪的影片。

東方航空客服事後回應，稱已對事件「認真記錄並高度重視」，但對於事件具體細節、發生日期以及調查過程，均以「不是很清楚、仍在核實」為由，未能給出明確答覆。

有網友注意到影片中空姐的制服樣式，初步判斷涉事航司為東方航空。據公開航班資訊，東航僅有MU6741航班長期執飛合肥至大連的夜間航線，當晚該航班提前22分鐘於晚上10時38分到達大連，而網友發布影片的時間為28日晚上11時40分許。

據東航內部相關人士消息，涉事空姐為東航安徽公司員工，事發時該乘客處於睡眠狀態，被餐車輕微碰到後驚醒。根據東航相關規定推測，空姐很大可能會被航司處罰。

東航回應：已為空姐提供心理輔導

30日，中國東方航空在微博發文回應，指28日一班由合肥飛往大連的航班上，空姐推餐車派飲料時，不慎觸碰一名正熟睡乘客的手肘。空姐即時致歉，惟該乘客情緒失控，以粗言穢語辱罵，甚至威脅踢人及要求空姐陪同就醫。乘務長及安全員介入維持秩序。客機落地後，醫護證實乘客無外傷，該乘客拒絕地面人員陪同送醫，之後自行離開。

東航強調，已為受驚員工提供心理輔導，並協同相關方進行復盤取證。

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文章授權轉載自《香港01》