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地鐵驚見乘客牽「黑豹」！獠牙超逼真嚇壞路人 近看真相笑翻

香港01／ 撰文：吳真銘
一名乘客用鏈條牽著一頭外形逼真、露出獠牙的「黑豹」，近看發現，它的四足下均裝有輪子。圖／取自揚子晚報
一名乘客用鏈條牽著一頭外形逼真、露出獠牙的「黑豹」，近看發現，它的四足下均裝有輪子。圖／取自揚子晚報

近日，一張拍攝於大陸山東濟南某地鐵站內的照片在網路走紅。照片中，一名乘客用鏈條牽著一頭外形逼真、露出獠牙的「黑豹」，近看發現，它的四足下均裝有輪子。濟南地鐵客服回應，此為乘客攜帶的黑豹樣式的行李箱。網友評論，「求連結」「我都以為申公豹下凡了」。

「黑豹」實為行李箱 網友：確實嚇一跳

據內媒《觀察者網》報導，網傳圖片顯示，這隻「黑豹」露出獠牙，視覺衝擊力十足，不少路人第一眼險些被嚇到。但仔細觀察後可發現，這隻「黑豹」四隻腳掌的位置全部裝有滾輪，是一款造型獨特的創意行李箱。

相關圖片流出後迅速在網路走紅，許多網友驚嘆這款行李箱的仿真度高，紛紛求連結，「你不告訴我這是行李箱我都以為申公豹下凡了」「哪裏買的？想買一個，以後散步溜溜」、「怎麼沒在我上學的時候刷到」。

也有不少乘客表達擔憂，「我個人覺得攔著上地鐵不是壞事，無意間看到，這能嚇一跳」、「猛一看確實嚇人一跳，小孩視角的話應該更恐怖」。

濟南地鐵：符合乘車規範

9月29日上午，濟南地鐵工作人員回應證實，此前確有乘客攜帶這款黑豹造型行李箱乘車，該情況僅出現一例。針對同款行李箱乘車規範，工作人員表示已向站內運營部門核實標準，按照濟南地鐵大件行李安檢規定，只要行李箱長寬高總和不超過1.8米、整體重量不超過30公斤，即可正常進站乘車。

同時，地鐵方面提醒，該行李箱猛獸外觀辨識度高、視覺衝擊力強，乘車途中容易驚擾周邊乘客，建議攜帶此類異形創意行李的市民妥善看管、小心拖拽，盡量避免給其他乘客帶來恐慌。

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文章授權轉載自《香港01》

地鐵 乘客 行李箱 大陸

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