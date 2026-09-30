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香港屯門墨鏡男走到別人車尾露下體小便！目擊者怒轟 網友：附近有廁所

香港01／ 田中貴／報導
香港屯門愛明里支路迴旋處、友愛邨愛曦樓對開，1名戴上太陽眼鏡的男子在上址繞過1輛汽車。截取自臉書社團「馬路的事討論區」影片
香港屯門愛明里支路迴旋處、友愛邨愛曦樓對開，1名戴上太陽眼鏡的男子在上址繞過1輛汽車。截取自臉書社團「馬路的事討論區」影片

人有三急，也不是隨地便溺的理由！臉書社團「馬路的事討論區」近日上傳一段行車紀錄器影片，可見事發地點位於香港屯門愛明里支路圓環、友愛邨愛曦樓對面，一名戴著太陽眼鏡的男子繞過一輛轎車後，竟走到車尾當場露出下體小便。

原PO以小雞emoji遮住男子下體，從影片可見，男子小便結束後還抖動下體，接著整理衣物離開。原PO也上傳男子駕駛的轎車照片，氣憤表示，男子「看到車上有人，還是要跑到車尾小便」。

貼文曝光後引發許多網友討論，「附近有公園，走進去就有廁所」、「看到有人還照做，看來可能是針對人」、「直接發動車子、打倒車檔再踩煞車，我想他應該會嚇到尿褲子」。

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在街道、公共場所或公眾可以看見的地方大小便，初犯最高可處5000港元（約新台幣2萬元）罰款，再犯最高可處1萬港元（約新台幣4.1萬元）罰款。

另外，當眾便溺也可能涉及公眾妨擾相關罪責。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4（3）條「在公眾地方犯的妨擾罪等」，任何人若無合法權限或合理解釋，在公共場所、無遮蔽處或其他不適當場所大小便，一經定罪最高可處2000港元（約新台幣8100元）罰款或監禁3個月。

除了當眾小便外，事件另一個關鍵在於男子光天化日下直接露出下體。依香港法律規定，若無合法權限或合理辯解，在公眾可見的情況下猥褻暴露身體任何部位，也可能涉及第200章第148條「在公眾地方的猥褻行為」，最高可處2000港元罰款及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》

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