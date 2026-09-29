香港西營盤寵物友善計程車排第一！女子「被迫」上車嫌有狗味 網友怒轟

並非每個人都喜歡動物，但近日香港一名女子搭乘「寵物友善計程車」的經驗，卻在網路上引發爭議。女子在臉書社團「的士司機消息平台」發文表示，日前在港島西一處計程車招呼站準備搭車時，發現排在第一輛的計程車貼有「寵物友善的士」及聯絡方式，當下便詢問後方計程車司機，「可以搭你的車嗎？我不想搭有載狗的車」。

不過，後方司機則客氣地請她先詢問前方司機，並表示「可能只是貼著而已，不一定真的載過寵物」。最後女子形容自己「被迫」搭上第一輛車，並抱怨「全程都是狗味，好噁心」、「10幾分鐘車程好像坐了一個小時，全身都不舒服」，甚至爆粗口批評司機既然提供寵物友善服務，就應該專門接寵物飼主的生意，「還排什麼隊」。

從女子上傳的照片可見，事發地點位於西營盤皇后大道西、新街附近的紅綠燈路口，該輛計程車後方確實貼有「寵物友善的士」及聯絡方式。

貼文曝光後，引來不少網友批評，「這樣也能抱怨？」、「你根本可以選擇不上車」、「隨便拍張照片，就能寫這麼長一篇」、「這麼講究，不如自己買車請司機」、「其實你絕對有權不上車，既然自己上了，就是自己的選擇」。

香港近年愈來愈多場所推動寵物友善措施，交通服務也開始加入「毛孩」元素。有計程車車隊推出「寵愛的」寵物友善計程車服務，安排指定車輛載送攜帶寵物的乘客，車內並備有寵物坐墊、座椅套及尿墊等用品，每次載送完畢後也會清潔、消毒車內空間。

事實上，香港一般計程車並未禁止載送寵物，是否願意載送主要由司機自行決定；若司機同意，乘客也須對寵物可能造成的車輛損壞負責。依現行規定，每隻動物或鳥類可加收5港元（約新台幣20元）附加費。

至於寵物友善計程車，則是事先安排願意載送寵物的司機及車輛，讓飼主帶著貓狗外出、前往動物醫院或寵物友善場所時，不必再逐輛詢問司機是否願意載送。

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文章授權轉載自《香港01》